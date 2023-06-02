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02 июня 2023 года 09:00

Рубль утром стабилен относительно доллара и юаня, несмотря на позитивный внешний фон

Москва. 2 июня. Доллар США и юань немного колеблются на Московской бирже на старте торгов в пятницу, рубль стабилен, несмотря на позитивные внешние сигналы.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 80,62 руб./$1 (-13,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 34,57 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 1,2 коп. - до 11,361 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", нефтяные котировки продолжают расти, мировые рынки капитала показывают положительную динамику. Однако эти факторы не оказывают заметного влияния на нацвалюту. Инвесторы также оценивают геополитическую ситуацию, в частности, события в Белгородской области, где из приграничных районов идет эвакуация населения из-за обстрелов со стороны Украины.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $74,74 за баррель, что на 0,63% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена июльских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $70,54 за баррель, что на 0,63% выше относительно итогового значения предыдущей сессии.

Фондовые индексы США завершили торги уверенным ростом на фоне неоднородных статданных по экономике страны.

В центре внимания рынка остается ситуация вокруг лимита госдолга США. В среду Палата представителей американского Конгресса большинством голосов одобрила бюджетный законопроект, приостанавливающий действие потолка госдолга, затем законопроект получил одобрение Сената. Теперь документ отправится на подпись главе Белого дома.

"Приняв этот законопроект, мы избежим дефолта. Америка может вздохнуть с облегчением", - заявил лидер сенатского большинства, демократ Чак Шумер.

Принятый законопроект приостановит действие лимита госдолга страны до 1 января 2025 года.

Трейдеры также ждут публикации майских данных о безработице в США, которые могут повлиять на решение Федеральной резервной системы (ФРС) по ставке на июньском заседании. Минтруда США обнародует этот отчет в пятницу.

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Филадельфии Патрик Харкер накануне сказал, что он скорее поддерживает пропуск повышения ключевой процентной ставки на предстоящем заседании. При этом он подчеркнул, что речь идет не о том, чтобы американский ЦБ сделал паузу в цикле ужесточения политики, а лишь о том, чтобы пропустить одно заседание.

Член совета управляющих ФРС Филип Джефферсон также отметил, что, если Центробанк и пропустит подъем ставки на июньском заседании, это не будет означать завершения цикла ужесточения.

Рынок теперь оценивает вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов на июньском заседании в 26% против 67% днем ранее.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в пятницу показывают положительную динамику. Японский Nikkei 225 растет на 0,84%, китайский CSI300 - на 1,29%, гонконгский Hang Seng - на 3,59%, южнокорейский Kospi - на 0,97%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,37%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 растет на 0,17%.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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