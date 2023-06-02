Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики на фоне влияния противоречивых факторов

Москва. 2 июня. Котировки рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов; способствовать боковой динамике будут ожидания сохранения ключевой ставки на уровне 7,5% годовых на июньском заседании ЦБ РФ, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американский рынок акций завершил торги в четверг в плюсе на фоне неоднородных статданных по экономике страны. В центре внимания рынка остается ситуация вокруг лимита госдолга США. В среду Палата представителей американского Конгресса большинством голосов одобрила бюджетный законопроект, приостанавливающий действие потолка госдолга, а в четверг законопроект получил одобрение Сената. Теперь его сможет подписать президент США Джо Байден.

Трейдеры также ждут публикации майских данных о безработице в США, которые могут повлиять на решение Федеральной резервной системы (ФРС) по ставке на июньском заседании. Минтруда США обнародует этот отчет в пятницу. Данные отраслевой организации ADP, опубликованные в четверг, показали сохранение высоких темпов роста числа рабочих мест в частном секторе США в мае. Количество рабочих мест повысилось на 278 тыс. после подъема на 291 тыс. в апреле. Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем ожидали менее существенного роста - на 180 тыс. Темпы увеличения зарплат, по данным ADP, замедлились в мае до 6,5% в годовом выражении с 6,7% в апреле.

Тем временем отчет Института управления поставками (ISM) указал на продолжающийся спад активности в производственном секторе США. Индекс ISM Manufacturing в мае снизился до 46,9 пункта с 47,1 пункта месяцем ранее. Значение индикатора ниже 50 пунктов говорит о спаде активности в секторе. Индекс остается ниже этой отметки уже семь месяцев подряд.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона уверенно поднимаются в пятницу, гонконгский Hang Seng прибавляет 3,7% благодаря повышению котировок акций IT-компаний. Поддержку азиатским рынкам оказывают растущие ожидания приостановки цикла ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой. Кроме того, одобрение американским Сенатом бюджетного законопроекта, приостанавливающего действие лимита госдолга, сняло проблему, служившую источником неопределенности на рынках в последнее время, что улучшило настрой трейдеров. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite увеличился на 0,8%. Трейдеры надеются на новые меры поддержки экономики от китайских властей после выхода на этой неделе статданных, показавших, что экономика КНР по-прежнему испытывает трудности, отмечает Trading Economics.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 вырос по итогам торгов на 1,2%. Австралийский фондовый индекс S&P/ASX 200 поднялся на 0,5%. Южнокорейский индекс Kospi увеличился на 1%.

В свою очередь цены на нефть растут утром в пятницу в преддверии заседания ОПЕК+ на выходных. Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 мск составила $75,02 баррель, что на 1% выше цены на закрытие предыдущей сессии. В четверг контракт подорожал на 2,3%, до $74,28 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи повысилась к этому времени на 0,96%, до $70,77 за баррель. По итогам прошлой сессии стоимость контрактов выросла на 3%, до $70,1 за баррель.

Министерская встреча стран ОПЕК+ состоится в Вене 4 июня и, по мнению управляющего партнера Tyche Capital Advisors Тарика Захира, может повлиять на нефтяной рынок в случае принятия решения о дальнейшем сокращении добычи. Эксперт заявил, что не исключает возможности дополнительного снижения добычи и отметил ожидаемо высокие котировки на рынке, несмотря на данные о запасах в США.

Накануне министерство энергетики США сообщило об увеличении коммерческих запасов нефти на прошлой неделе на 4,49 млн баррелей - до 459,66 млн баррелей. Товарные резервы бензина снизились на 207 тыс. баррелей и составили 216,07 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов увеличились на 985 тыс. баррелей, до 106,66 млн баррелей. Эксперты ожидали снижения резервов нефти на 1,5 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 1,1 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 1 июня упала в 2,9 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 8,937 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 6,95 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в четверг вырос всего на 0,04% и составил 109,93 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,06%, поднявшись до 861,18 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Роснефть-002Р-06" (+0,51%), "ГК Самолет БО-П11" (+0,34%) и "ГК Самолет БО-П12" (+0,33%), а в лидерах снижения - облигации "Ростелеком-001P-03R" (MOEX: RTKM) (-0,19%), "Почта России БО-002P-03" (-0,14%) и "Сбербанк-001Р-SBER15" (-0,07%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Мобильные ТелеСистемы" (MOEX: MTSS) установило ставку 1-го купона облигаций серии 001Р-25 со сроком обращения 2,5 года в размере 9% годовых. Ставка зафиксирована на весь срок обращения, купоны квартальные. Объем выпуска не раскрывается. Сбор заявок на выпуск прошел 1 июня без премаркетинга. Техразмещение выпуска начнется 5 июня.

ГК "Автодор" установила финальный ориентир ставки 1-го купона 5-летних облигаций серии БО-004P-04 объемом 4 млрд рублей на уровне 10,17% годовых. По выпуску предусмотрены полугодовые купоны и оферта через 3 года. Сбор заявок на выпуск прошел 1 июня. Техразмещение запланировано на 6 июня.

ООО "Риадент" (Республика Башкортостан) 31 мая начала размещение выпуска дебютных 10-летних облигаций 1-й серии объемом 990 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 16,5% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны квартальные. Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

Россельхозбанк (РСХБ) планирует 5 июня с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок инвесторов на приобретение 3-летних облигаций серии БO-16-002P объемом 5 млрд рублей. Техразмещение запланировано на 7 июня. Датой окончания размещения станет наиболее ранняя из следующих дат: 23-й день с даты начала размещения или дата размещения последней облигации.

МФК "Лайм-займ" планирует 8 июня начать размещение 3-летних облигаций серии 001P-02 объемом 800 млн рублей. Размещение пройдет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ориентир ставки 1-го купона - 16,5% годовых, купоны ежемесячные. По выпуску планируется амортизация: по 10% от номинала будет погашено в даты окончания 6-го, 12-го, 18-го, 24-го и 30-го купонов.

Росэксимбанк установил ставку 7-10-го купонов облигаций серии 002Р-02 на уровне 9,9% годовых. Банк завершил размещение 10-летнего выпуска объемом 10 млрд рублей в июне 2020 года по ставке 6,15% годовых до оферты с исполнением 16 июня 2023 года.

ПАО "Трубная металлургическая компания" (MOEX: TRMK) (ТМК) приобрело в рамках оферты 5 млн 647,503 тыс. облигаций серии БО-07 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, компания выкупила 56,48% выпуска. ТМК разместила 10-летний выпуск облигаций объемом 10 млрд рублей в июне 2017 года по ставке 9,35% годовых. Ставка текущего купона - 10,4% годовых.