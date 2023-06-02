Цена нефти в целом обладает потенциалом роста до $78/барр. в ближайшее время - БКС Экспресс

Котировки нефти марки Brent в целом обладают потенциалом роста до $78 за баррель в ближайшее время, считает эксперт БКС Экспресс Игорь Галактионов.

"Цены на нефть в четверг отскочили в преддверии встречи ОПЕК+ в предстоящие выходные. Участники рынка допускают возможность новых сокращений, поэтому закрывают спекулятивные короткие позиции и, возможно, делают ставки на рост, пользуясь низкими ценовыми уровнями. Статистика по запасам от EIA поддержала котировки, хотя позитив в данных нельзя назвать ярко выраженным, - отмечает аналитик в комментарии. - Фьючерсы на нефть марки Brent возвращаются в середину майского торгового диапазона. Значения в районе $74-76 за баррель выглядят справедливыми на краткосрочной дистанции. При этом сезонный рост спроса на топливо и ограничения ОПЕК+ могут поддержать движение к $78 за баррель, если сложится благоприятный сантимент".

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