Рынок акций РФ на первых летних торгах смог подрасти благодаря отскоку нефти вверх

Москва. 1 июня. Рынок акций РФ на первых летних торгах смог подрасти по индексам на фоне улучшения внешней конъюнктуры на новостях из США по потолку госдолга, а также благодаря отскоку нефти вверх (Brent поднялась к $75 за баррель) после падения ранее. К позитивным факторам также можно отнести сохраняющиеся дивидендные ожидания и сообщения СМИ о возможных смягчениях антироссийских санкций в рамках 11-го пакета ЕС. Лидерами роста выступили акции "Магнита" (+3,6%) и нефтяных компаний.

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 2721,73 пункта (+0,2%, утром индекс поднимался к 2730 пунктам), индекс РТС - 1061,89 пункта (+0,6%); динамика цен blue chips на Московской бирже оказалась смешанной в пределах 3,6%.

Доллар к 18:50 МСК просел до 80,79 рубля (-0,32 рубля).

Агентство Bloomberg сообщило в четверг со ссылкой на источники, что ряд ограничений, планировавшихся ЕС в отношении РФ в рамках 11-го пакета санкций, подвергся смягчению в процессе согласования странами Евросоюза.

"По словам людей, знакомых с самыми новыми вариантами обсуждаемых документов, вероятно, частичной отмене подвергнется предложение запретить кораблям, перевозившим санкционные товары, заходить в порты ЕС. Ограничения относительно перегрузки товаров с судна на судно или судов, отключающих свои транспондеры, будут вводить с 30-дневной отсрочкой перед вступлением мер в силу", - сообщает Bloomberg.

Ранее стало известно о проработке в ЕС механизма, который смогут применять против третьих стран, помогающих России уклоняться от действия санкций. Однако после дискуссий между представителями стран Евросоюза критерии применения этого механизма тоже смягчили. По данным источников, ряд членов Евросоюза, включая ФРГ, считают необходимым вносить в списки нарушителей санкций ЕС, куда могут запретить поставки определенных товаров, не страны целиком, а отдельные компании. Один из источников Bloomberg отметил, что в ЕС надеются окончательно согласовать 11-й пакет санкций на следующей неделе.

Подорожали в четверг акции "Магнита" (+3,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,6% и +0,8% "префы"), расписки OZON (MOEX: OZON) (+1,5%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,9%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,7%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,1%).

Ритейлер ПАО "Магнит" (MOEX: MGNT) с 30 июня изменит структуру управления компании с помощью введения двух новых должностей - управляющего и исполнительного директоров, говорится в сообщении компании.

Подешевели акции ВТБ (MOEX: VTBR) (-2,8%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,9%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,4% и -0,9% "префы"), Polymetal (MOEX: POLY) (-1,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,8%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,6%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,4%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,3%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-0,3%), акции "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,1%).

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, рынок акций РФ в четверг не показал ярко выраженной динамики, индекс МосБиржи курсировал в коридоре 2710-2730 пунктов. Торможение подъема могло быть связано с попытками укрепления рубля, локальным дефицитом идей и сложным геополитическим фоном.

На внешних площадках настрой был в основном позитивным. В частности, сказалась хорошая макростатистика. Например, производственный индекс деловой активности PMI еврозоны хотя и сократился в мае до 44,8 пункта, но оказался лучше прогноза аналитиков на уровне 44,6 пункта. В США число рабочих мест в частном секторе в минувшем месяце (+278 тыс.) значительно превысило экспертные ожидания (+170 тыс.).

Ключевой экономической статистикой в конце недели будет отчет по рынку труда в США за минувший месяц, в том числе изменение количества рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора. Московская биржа отчитается об оборотах за май. "На общую динамику рынка помимо фактора пятницы может оказать дивидендный "гэп" в акциях "ЛУКОЙЛа" - бумага имеет высокий вес в индексе МосБиржи (порядка 16,9% по состоянию на 1 июня - прим ИФ), и может в моменте отнять у индикатора до 1%. Наш прогноз по индексу МосБиржи на 2 июня - 2650-2750 пунктов", - полагает Бахтин.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, российский рынок акций продолжает жить дивидендными историями

Акции "Башнефти" (MOEX: BANE) (-0,1%), "Совкомфлота" (MOEX: FLOT) (+5,3%), "Татнефти" и "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) (+1%) весь июнь будут торговаться с объявленными итоговыми дивидендами за прошлый год. По привилегированным акциям "Башнефти" (+3,6%, до 1650 рублей), в частности, после одобрения акционерами на собрании 21 июня, должны быть выплачены дивиденды в размере 199,89 руб. на бумагу с текущей доходностью около 12,1% - наиболее высокий показатель среди российских эмитентов, еще не закрывших реестры за 2022 год. Дата отсечки по "Башнефти" - 7 июля, отмечает Кожухова.

Акции "Мечела" (MOEX: MTLR) (-3,5%), по ее словам, снизились после публикации накануне операционных результатов за I квартал текущего года. Акции "Распадской" (MOEX: RASP) (-1,3%) в четверг также сдали позиции на фоне новостей о приостановке на 90 суток работ на разрезе "Распадской" Междуреченским городским судом. Росстат накануне также сообщил о сокращении добычи угля в России в период с января по апрель на 0,3%, до 143 млн тонн. "Россети" (MOEX: FEES) (-1,5%) тем временем объявили о возможной допэмиссии в объеме 120,5 млрд руб. в пользу государства, отмечает Кожухова.

В США инвесторы ждут голосования по долговому законопроекту в Сенате. Статистика четверга же показала замедление темпов роста занятости в частности секторе США в мае с 291 тыс. до 278 тыс. (прогнозировалось 170 тыс.) - умеренно негативный сигнал в контексте возможного сохранения жесткой политики ФРС, который сглаживается данными о замедлении активности в производственном секторе страны в мае как по индикатору PMI, так и ISM. От ключевого отчета по рынку труда США за май в пятницу, по словам Кожуховой, ожидают замедления темпов занятости в несельскохозяйственном секторе в мае с 253 тыс. до 180 тыс. при росте уровня безработицы с 3,4% до 3,5%.

Нефть предприняла попытку отскочить от достигнутых накануне локальных минимумов в ожидании решения мониторингового комитета ОПЕК+ в самом конце этой недели, которое, скорее всего, не будет предполагать новых сокращений нефтедобычи (это станет умеренно негативным сигналом для цен). Отчет Минэнерго США показал скачок запасов нефти на 5,2 млн баррелей, однако этот негативный сигнал настроенные на коррекцию инвесторы проигнорировали. В июне ЕС должен вернуться к 11-му пакету санкций против РФ, пока же рынок может жить позитивными дивидендными историями, считает представитель ИК "Велес Капитал".

Как отмечает аналитик УК "Первая" Иван Капустянский, реинвестируемые дивиденды, как и спрос на другие дивидендные истории продолжают поддерживать российский рынок вблизи годовых максимумов.

Нефть в четверг выросла в рамках коррекции, на глобальных рынках наблюдалась позитивная динамика на фоне одобрения сделки по повышению государственного долга США в Конгрессе. Нефтегазовый индекс укрепился благодаря акциям "ЛУКОЙЛа", которые торгуются последний день с финальными дивидендами за 2022 год. Лидерами снижения стали телекоммуникационный и финансовый секторы.

В США индексы растут на фоне принятия законопроекта по повышению госдолга страны. Опубликованная статистика в производственном секторе экономики США оказалась хуже ожиданий, но стала скорее позитивным фактором. Это связано с тем, что ФРС США после локального взлета инфляции снова заговорила о повышении ставки в перспективе, отмечает Капустянский.

Аналитики Freedom Finance Global также напомнили, что четверг - последний день для покупки акций "ЛУКОЙЛа" под дивиденды. Отсечка реестра состоится 5 июня, доходность составит около 8%. На котировки акций ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-2,8%) давление мог оказать вступивший в силу норматив об увеличении первоначального взноса по ипотеке с 10% до 20%, что может привести к снижению объемов продаж и выручки девелопера.

В то же время в лидеры роста вошли акции "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (+9%) без видимых инфоповодов. Косвенную поддержку акциям ТМК могла оказать новость "Газпрома" о рекордном объеме поставок газа в Китай по "Силе Сибири", так как в этой связи может потребоваться расширение инфраструктуры для перекачки российского сырья в этом направлении, что повысит спрос на продукцию трубопрокатчиков. Из-за снижения цен на уголь в Китае под давлением оказались обыкновенные акции "Мечела" (-3,5%), отмечают эксперты Freedom Finance Global.

В Азии в четверг преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,8%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,2%, южнокорейский Kospi просел на 0,3%, китайский Shanghai Composite не изменился, гонконгский Hang Seng просел на 0,1%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX растут на 0,6-1,2%) и США (индексы растут на 0,6-1% во главе с Nasdaq).

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в производственной сфере Китая, рассчитываемый Caixin Media и S&P Global, в мае поднялся до 50,9 пункта по сравнению с 49,5 пункта месяцем ранее. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые не ожидали изменения показателя. Значение индикатора выше отметки в 50 пунктов указывает на рост активности в промсекторе, ниже - об ослаблении.

Розничные продажи в Германии в апреле увеличились на 0,8% относительно предыдущего месяца, свидетельствуют данные Федерального статистического агентства страны (Destatis). Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали роста розничных продаж на 1%.

В четверг Минтруда США также обнародовало окончательные данные о динамике производительности труда и стоимости рабочей силы в стране за первый квартал. Так, темпы снижения производительности труда в январе-марте были пересмотрены до 2,1% с предварительно объявленных 2,7%, темпы роста стоимости рабочей силы - до 4,2% с 6,3%.

Тем временем, индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в мае снизился до 46,9 пункта с 47,1 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Эксперты, опрошенные Trading Economic, в среднем ожидали уменьшения индекса до 47 пунктов. Значение индикатора ниже 50 пунктов говорит о спаде активности в секторе.

Ранее поддержку настроениям инвесторов оказала новость о том, что Палата представителей Конгресса США большинством голосов одобрила законопроект относительно лимита госдолга, а также сильная статистика из КНР.

Теперь законопроект о госдолге США направляется в Сенат. Как ранее сообщалось, лидер демократического большинства Чак Шумер и лидер республиканцев Митч Макконнелл работают над тем, чтобы законопроект был принят к концу текущей недели.

На нефтяном рынке цены вечером в четверг отскочили вверх, несмотря на официальное подтверждение неожиданного увеличения коммерческих запасов нефти в США.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $74,86 за баррель (+3,1% и -1,5% в среду), июльская цена WTI - $70,59 за баррель (+3,7% и -2% накануне).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 4,49 млн баррелей (ожидалось снижение на 1,39-1,5 млн), запасы бензина снизились на 207 тыс. баррелей (ожидалось сокращение на 1,1 млн), резервы дистиллятов увеличились на 985 тыс. баррелей (ожидался рос на 1 млн).

Данные Американского института нефти (API), опубликованные накануне, указали на рост запасов нефти в США за неделю, завершившуюся 26 мая, на 5,2 млн баррелей.

Участники рынка также ожидают очередной встречи государств ОПЕК+, которая пройдет в Вене 4 июня.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ТМК (+9%), ПАО "Курганская генерирующая компания" (MOEX: KGKC) (+8,4% и +8% "префы"), "Самараэнерго" (MOEX: SAGO) (+7,8%), ПАО "Генетико" (MOEX: GECO) (+7%), ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (+6,7%), "МРСК Урала" (MOEX: MRKU) (+6,6%), "Совкомфлота" (+5,3%).

Упали после отсечки годовых дивидендов на Мосбирже акции "Красноярскэнергосбыта" (MOEX: KRSB) (-6,5% и -5,9% "префы", до 13,18 рубля; выплаты - 1,13 рубля на акцию каждого типа).

Также подешевели "префы" банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (-5,5%), акции банка "Уралсиб" (MOEX: USBN) (-5%), ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (MOEX: RZSB) (-4,8%), ПАО "Костромская сбытовая компания" (MOEX: KTSB) (-3,7% и -5,6% "префы"), "Мечела" (-3,5%).

Совет директоров девелопера "ПИК" (-2,8%) рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 год, говорится в материалах НРД. Годовое собрание акционеров "ПИКа" назначено на 26 июня. Лица, имеющие право на участие в собрании, определяются по состоянию на 1 июня.

По итогам 2021 года "ПИК" также не выплачивал финальные дивиденды. В 2021 году он перечислил акционерам 22,51 рубля на акцию за 2020 год и еще 22,92 рубля на акцию за I квартал 2021 года - в общей сложности около 30 млрд рублей. Чистая прибыль "ПИКа" за 2022 год по РСБУ составила 49,9 млрд рублей.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 43,4 млрд рублей (из них 9,22 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 7,04 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 4,13 млрд рублей на акции "Магнита").