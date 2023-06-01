Цены евробондов РФ в четверг чуть снизились, несмотря на продолжившийся рост UST

Москва. 1 июня. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в четверг слегка снизились, несмотря на продолжившийся рост цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов умеренно расширились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за день на 18 базисных пунктов - до 64,27% от номинала (их доходность выросла на 4 базисных пункта и составила 9,78% годовых). Бумаги с погашением в 2042 году потеряли в стоимости 17 базисных пунктов, опустившись до 68,78% от номинала (их доходность выросла на 3 базисных пункта - до 8,87% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 6 базисных пунктов). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел на 2 базисных пункта, до 43,34% от номинала (его доходность выросла на 1,5 базисного пункта и составила 12,91% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году снизились в цене за день на 2 базисных пункта, подешевев до 45,59% от номинала (их доходность выросла на 12 базисных пунктов - до 34,19% годовых). Бумаги с погашением в 2029 году подешевели на 11 базисных пунктов - до 42,28% от номинала (их доходность выросла на 10 базисных пунктов и составила 22,17% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году снизилась за день на 2 базисных пункта, составив 65,9% от номинала.

Вместе с тем самый "короткий" выпуск евробондов с погашением в 2023 году подорожал на 4 базисных пункта - до 88,01% от номинала (его доходность выросла на 123 базисных пункта и составила 48,56% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году прибавили в цене относительно предыдущего дня 21 базисный пункт, подорожав до 46,42% от номинала (их доходность снизилась на 8 базисных пунктов, составив 26,54% годовых).

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 1 июня находилась под небольшим давлением продавцов, что в итоге и привело к некоторому снижению цен большинства выпусков отечественных евробондов. При этом котировки US Treasuries демонстрируют в четверг умеренный рост третий день подряд, отыгрывая как новости о повышении потолка госдолга США, так и новую порцию макроэкономической статистики.

В центре внимания глобальных инвесторов остается ситуация вокруг лимита госдолга США. Накануне Палата представителей американского Конгресса большинством голосов одобрила бюджетный законопроект, приостанавливающий действие потолка госдолга. Теперь необходимо, чтобы законопроект получил одобрение Сената, после чего его сможет подписать президент США Джо Байден.

Кроме того, трейдеры ждут публикации майских данных о безработице в США, которые могут повлиять на решение Федеральной резервной системы (ФРС) по ставке на июньском заседании. Минтруда США обнародует этот отчет в пятницу. При этом отчет отраслевой организации ADP, опубликованный в четверг, показал сохранение высоких темпов роста числа рабочих мест в частном секторе США в мае. Количество рабочих мест повысилось на 278 тыс. после подъема на 291 тыс. в апреле. Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем ожидали менее существенного роста - на 180 тыс.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе повысилось на 2 тыс. - до 232 тыс. человек, говорится в отчете Минтруда США, также обнародованном в четверг. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее этот показатель составил 230 тыс., а не 229 тыс., как сообщалось прежде. Эксперты в среднем ожидали роста числа заявок до 234,5 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели.