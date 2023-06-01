"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций HP Inc. с целевой ценой $48 за штуку, что предполагает потенциал роста 65% от текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Акции производителя ПК и принтеров HP потеряли 5% на падающем рынке 31 мая после публикации отчета за финансовый 2К23, - отмечают аналитики. - Выручка оказалась ниже консенсуса, а прибыль - выше. Выручка упала на 22% г/г (-18% без учета валютных колебаний). Ориентир менеджмента по прибыли на финансовый 3К23 - $0,81-0,91 на акцию. Компания сузила ориентир прибыли на финансовый 2023 год и объявила о сокращении штата на 4-6 тыс. человек. HP подстраивается под реалии рынка ПК и печати - похоже, он стабилизируется вблизи допандемических уровней. Мы считаем, что бумага остается недооцененной относительно аналогов и рынка. Мы отмечаем перспективы роста по ключевым франшизам и в основных нишах и подтверждаем кратко- и долгосрочную рекомендацию "покупать" с целевой ценой на 12 месяцев $48".

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