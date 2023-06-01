"Газпромбанк Инвестиции" рекомендует покупать акции Группы Ренессанс Страхование с целью 82 руб

"Газпромбанк Инвестиции" рекомендует покупать акции Группы "Ренессанс Страхование" с целевой ценой 82 руб. за бумагу и горизонтом инвестирования до 2024г, что соответствует потенциалу роста 22% с текущих уровней, сообщается в комментарии.

"Ренстрах после убыточного года показал очень сильный отчет за 1К23 - прибыль составила более 60% прибыли всего 2021 года. Сумма страховых премий росла быстрее, чем рынок страхования - более чем на 16%, а инвестиционный портфель только за три месяца прибавил более 4%. В текущем году "Ренессанс Страхование" может получить рекордную прибыль и либо направить ее на ускорение развития, либо выплатить половину в качестве дивидендов", - пишут аналитики.

По мнению экспертов, акции "Ренессанс Страхование" могут продолжить расти после публикации второго сильного отчета за I полугодие 2023 года вслед за ростом бизнеса и снижением процентной ставки. Рисками могут выступать внешние экономические шоки, способствующие увеличению страховых выплат и удорожанию кредитов.

ПАО "Группа Ренессанс Страхование" входит в топ-10 российских страховых компаний по размеру страховой премии. Группа управляет компаниями, связанными со страховым и медицинским бизнесом, а также развивает современную цифровую платформу.

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