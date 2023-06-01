"Финам" повысил целевую цену бумаг TSMC до $115

"Финам" повысил целевую цену ADS Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) с $98 до $115 за штуку, что предполагает потенциал роста 16,6% без учета дивидендов, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

Рекомендация сохранена экспертами на уровне "покупать".

"Взлетающий спрос на чипы для искусственного интеллекта, о котором стало известно после отчета NVIDIA в мае, играет на руку TSMC. Лидирующие позиции TSMC в фаундри практически не оставляют разработчикам других вариантов аутсорса производства таких микросхем, которые являются одними из наиболее продвинутых и дорогих в линейке тайваньского производителя, что говорит о потенциале укрепления маржинальности и финансовых показателей TSMC в ближайшие кварталы и годы", - пишет аналитик Александр Ковалев.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) - тайваньский контрактный производитель чипов, одна из крупнейших полупроводниковых компаний в мире по капитализации. Компания не выпускает продукцию под собственным брендом и обслуживает глобальных фаблесс-клиентов.

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