Котировки акций Магнита могут вернуть текущие потери на горизонте месяца-двух - "Тинькофф Инвестиции"

Котировки акций "Магнита" могут полностью отыграть текущие потери на горизонте одного-двух месяцев, считает аналитик "Тинькофф Инвестиций" Артем Дурдин.

"В конце мая стало известно, что акции ритейлера перенесут из первого котировального списка Московской биржи в третий. Это вызвало распродажи бумаг как крупными фондами, так и частными инвесторами. За три дня котировки рухнули более чем на 10%. Однако после этого они начали постепенно восстанавливаться. Мы считаем, что они могут полностью отыграть потери на горизонте месяца-двух", - пишет эксперт.

По мнению Дурдина, фактором подъема может стать вышедшая в среду, 31 мая, публикация о том, что "Магнит" меняет структуру управления. "Одна из причин, по которой акции эмитента" убрали из первого котировального списка - компания не предоставила информацию об обновленном составе совета директоров. Из сообщения "Магнита" становится ясно, что новая совета директоров просто еще не сформирована. Но к концу июня этот вопрос может решиться. Более того, возможно, решится проблема и с рекомендацией дивидендов", - отмечает он.

"Долгосрочные инвесторы, которые верят в восстановление "Магнита", могут купить акции компании. На горизонте месяца-двух они могут заработать доходность около 7,4%. Агрессивные инвесторы могут купить сентябрьский фьючерс MGNT-9.23 . Мы открываем спекулятивную идею на покупку этого фьючерса с таргетом на горизонте четырех недель - 4800 пунктов/контракт. Рекомендуем разместить "стоп-лосс" на уровне 4200 пунктов и постепенно (по мере роста фьючерса) смещать его в сторону стоимости фьючерса, которая была на момент открытия позиции. Это позволит снизить риски. Возможная доходность такой сделки - почти 35%, если учесть, что при покупке фьючерса инвестор платит неполную стоимость, а только сумму гарантийного обеспечения. Добавим, что не стоит вкладывать в эту идею большую сумму. Рекомендуем отвести под нее не более 5-10% от портфеля из-за высокой волатильности рынка", - указывает Дурдин.

Обращает внимание аналитик и на возможные риски. "Самый негативный сценарий развития событий - делистинг "Магнита" с биржи. В таком случае компания должна предложить инвесторам, несогласным со сменой публичного статуса, выкуп бумаг по цене не ниже средневзвешенной за последние шесть месяцев (сейчас это около 4550 руб./акцию). То есть должен быть механизм, аналогичный тому, что сделал "Детский мир". Текущая цена акций находится ниже цены, по которой компания может предложить выкуп. Поэтому наша идея будет иметь психологическую поддержку в случае оферты по выкупу акций", - пишет он в материале.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.