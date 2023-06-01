Рубль днем стабилен к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики к доллару и евро

Москва. 1 июня. Доллар США снижается, евро, напротив, повышается на Московской бирже в четверг днем; рубль стабилен к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах.

Курс доллара США составил 80,95 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 15,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 86,63 руб./EUR1, подорожав на 12 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 2,9 копейки - до 83,5 рубля. Курс китайского юаня опустился на 0,9 копейки - до 11,37 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует небольшую разнонаправленную динамику к доллару и евро на фоне повышения пары "евро-доллар" на рынке Forex. Глобальные инвесторы оценивают новости о лимите госдолга и заявления руководителей Федеральной резервной системы (ФРС) США, а также данные по инфляции в еврозоне.

Палата представителей США большинством голосов одобрила законопроект по лимиту госдолга, сообщают американские СМИ. Теперь законопроект направляется в Сенат. Как ранее сообщалось, лидер демократического большинства Чак Шумер и лидер республиканцев Митч Макконнелл работают над тем, чтобы законопроект был принят к концу недели.

28 мая стало известно, что соглашение по лимиту государственного долга после длительных переговоров между Байденом и Маккарти достигнуто. Конгресс и Белый дом стараются, чтобы законопроект был одобрен в срок до 5 июня.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что ресурсы ее ведомства будут исчерпаны к 5 июня, если Конгресс не повысит лимит госзаимствований или не приостановит его действие.

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Филадельфии Патрик Харкер накануне сказал, что он скорее поддерживает пропуск повышения ключевой процентной ставки на предстоящем заседании. При этом он подчеркнул, что речь идет не о том, чтобы американский ЦБ сделал паузу в цикле ужесточения политики, а лишь о том, чтобы пропустить одно заседание.

Член совета управляющих ФРС Филип Джефферсон также отметил, что, если Центробанк и пропустит подъем ставки на июньском заседании, это не будет означать завершение цикла ужесточения.

Рынок теперь оценивает вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов на июньском заседании в 26% против 67% днем ранее.

Инфляция в еврозоне в мае замедлилась до минимума с февраля 2022 года. Потребительские цены в еврозоне в мае увеличились на 6,1% в годовом выражении, говорится в предварительной оценке Статистического управления Европейского союза.

Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 7% в апреле и опустилась до минимума с февраля прошлого года. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем прогнозировали более умеренное замедление, до 6,3%.

Импорт в РФ за январь-май 2023 года вырос на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, заявил журналистам врио главы ФТС Руслан Давыдов. При этом он отметил, что в ближайшее время не стоит ожидать открытия публикации подробных данных по внешнеторговой статистике.

"Импорт в РФ за 5 месяцев 2023 года вырос на 9% по сравнению с прошлым годом", - озвучил он предварительные данные по импорту.

Комментируя вопрос, ждать ли более подробную внешнеторговую статистику, часть из которой ФТС начала публиковать в марте, но затем опять поставила на паузу, Давыдов отметил, что "закрывать/открывать (внешнеторговую статистику - ИФ) - это не наше решение".

"Мы любое решение выполним, но пока что, наверное, не стоит ожидать какого-то серьезного открытия этих данных, поскольку наши оппоненты пытаются нас экономически задушить - зачем мы будем в этом им помогать?" - заявил он.

Как сообщалось, ФТС в марте заявила о частичном возобновлении публикации данных по внешней торговле, которая была приостановлена в апреле 2022 года, но с апреля 2023 года публикации опять были поставлены на паузу.

В частности, в марте были опубликованы данные по экспорту-импорту товаров за 2022 год, а также за январь 2023 года, включая разбивку по экспорту-импорту по крупным товарным группам (без разбивки по конкретным товарам и странам). За январь-февраль ФТС уже не публиковала данные по экспорту/импорту.

Цены на нефть снижаются днем в четверг на новостях об увеличении запасов в США.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК составляет $72,4 баррель, что на 0,28% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена июльских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) понизилась к этому времени на 0,24%, до $67,9 за баррель.

Данные Американского института нефти (API), опубликованные поздно вечером накануне, указали на рост коммерческих запасов нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 26 мая, на 5,2 млн баррелей. Запасы бензина выросли на 1,89 млн баррелей, дистиллятов - на 1,85 млн баррелей.

Официальный доклад о резервах энергоносителей в США будет обнародован в четверг в 18:00 МСК, на день позже обычного в связи с тем, что понедельник был нерабочим днем.

Внимание трейдеров также направлено на очередную встречу государств ОПЕК и их партнеров, которая пройдет в Вене 4 июня.

Средняя цена нефти марки Urals в январе-мае 2023 года сложилась в размере $51,5 за баррель, снизившись по сравнению с тем же периодом прошлого года ($83,48) в 1,6 раза, говорится в сообщении Минфина РФ.

В мае также наблюдалось падение цены - в 1,48 раза, до $53,34 за баррель ($78,81 годом ранее).

Средняя цена на нефть North Sea Dated (Brent), по данным Минфина, в мае составляла около $75,52 за баррель. Таким образом, дисконт Urals к бенчмарку составил порядка 29,4%. За период с 15 апреля по 14 мая он равнялся примерно 29,9%, и значит, за оставшиеся две недели мая почти не изменился.

Вступил в силу закон, вводящий применение дисконта на цену российской нефти Urals к бенчмарку Brent при расчете налога на добавленный доход (НДД), а также экспортной пошлины на нефть.

Соответствующие поправки были внесены в федеральный закон "О таможенном тарифе". Согласно тексту документа, коэффициент, определяющий дисконт в расчете НДД, устанавливается с 1 июня по декабрь 2023 года.

Для расчета экспортной пошлины на июнь будет использоваться цена Urals на уровне не меньше Brent минус $28 за баррель ($204,4 за т) в период мониторинга с 15 апреля по 14 мая 2023 года, а на июль и далее - не меньше Brent минус $25 за баррель ($182,5 за т) в период мониторинга с 15 мая по 14 июня 2023 года.

Ранее, в апреле, также были внесены поправки в Налоговый кодекс, согласно которым в расчете НДПИ и обратного акциза на нефть с 1 апреля применяется цена Brent, уменьшенная в апреле на $34 за баррель, в мае - на $31 за баррель, в июне - на $28 за баррель, в июле - на $25 за баррель.

"Рубль в среду умеренно укрепился, в четверг курс пары "доллар-рубль" находится у 81 руб./$1. Ограничения на месячный объем операций с валютой при продаже активов нерезидентов вступают в силу сегодня, но они вряд ли окажут влияние на рубль в краткосрочной перспективе. Вероятно, курс пары "доллар-рубль" пока продолжит двигаться в диапазоне 80-81,5 руб./$1", - полагают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"С сегодняшнего дня в России устанавливается месячный лимит в $1 млрд на покупку валюты резидентами внутри страны для проведения сделок с уходящими иностранными компаниями. Данное нововведение позволит избежать волатильности на рынке, а также предотвратить резкое ослабление национальной валюты", - говорит главный аналитик ПСБ (MOEX: PSKB) Егор Жильников.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в четверг относительно предыдущего торгового дня. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок, которая поднялась на 2 базисных пункта - до 7,67% годовых. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" осталась на прежнем уровне - 7,5% годовых, ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также не изменились относительно среды - 7,87%, 8,33% и 8,51% годовых соответственно.