Возможно укрепление рубля до 78 руб./$1 к концу июня - SberCIB

Возможно постепенное укрепление курса рубля по отношению к доллару США до уровня 78 руб./$1 к концу текущего месяца, считает аналитик SberCIB Investment Research Юрий Попов.

"В июне, по нашим прогнозам, рубль сможет умеренно укрепиться, если спрос на валюту сократится. С 1 июня лимит на покупку резидентами валюты в случае совершения сделок с иностранными компаниями, продающими бизнес в России, установлен на уровне $1 млрд в месяц. Это, вероятно, меньше, чем было раньше. Мы считаем, что это поддержит рубль и он сможет постепенно укрепиться до 78 руб./$1 к концу июня. Кроме того, в конце месяца экспортерам предстоят крупные налоговые и дивидендные выплаты, что также позитивно для российской валюты, - пишет эксперт в обзоре. - В пользу рубля будет играть и динамика доллара. Полагаем, что недавнее укрепление американской валюты было чрезмерным, как и ожидания по дальнейшему подъему ставки ФРС США. На ближайшем заседании Федрезерв, возможно, возьмет паузу в повышении ставки, поскольку инфляция в США может замедлиться из-за снизившихся цен на нефть. К примеру, в Германии уже была зафиксирована дефляция. Касаемо операций по бюджетному правилу, то мы ждем, что в июне продажи валюты продолжатся и составят 20 млрд руб."

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