Вероятно повышение волатильности на рынке акций США в июне - БКС Экспресс

Вероятно повышение волатильности на американском фондовом рынке в июне текущего года, полагает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер.

"Формально май можно признать за фондовыми "быками", поскольку "sell in May..." так и не состоялся, а в индексе широкого рынка S&P 500 и бенчмарке IT-сектора Nasdaq переписаны вершины более чем за 10 месяцев. По итогам прошедшего месяца S&P 500 показал околонулевую динамику, повышенным спросом пользовались акции "компаний роста" из Nasdaq, а вот индикатор индустриального сектора Dow Jones просел на 3,5%, - отмечает аналитик в обзоре. - Если в мае основным фактором влияния на настроения инвесторов были переживания по госдолгу США и вероятность дефолта, то в июне фокус биржевого сообщества будет смещен на драйвер ФРС. Конечно, законодатели еще не ратифицировали сделку по потолку госдолга, но вряд ли демократы и республиканцы будут рисковать и ставить под удар финансовые рынки и свою банковскую систему, а поэтому одобрение соглашения носит уже формальный характер. А вот неопределенность монетарного курса Федрезерва сохраняется. Так, еще в начале мая шанс на паузу в повышении ключевой ставки достигал почти 100%, пару дней назад - 36%, а в моменте - 61%. То есть, участники рынка не уверены в оценках. Тем не менее текущая ставка в 5,25% уже выше актуальной инфляции в 4,9%, и регулятор, видя негативное влияние очень дорогого кредита на балансы банков, может рискнуть ценовой стабильностью и пойти на послабление, то есть 14 июня ФРС способна сохранить актуальную стоимость фондирования. Это отразится на всех классах фондовых активов (начиная с рынков облигаций и акций и заканчивая валютой и commodities). Пока же индекс доллара США DXY (104,2п) остается на двухмесячных пиках. Тем самым в июне будет много вызовов для рынка, а неопределенность, скорее всего, приведет к расширению показателя волатильности".

Также Зельцер обращает внимание, что пока техническая картина в индексе S&P 500 остается прежней. "Основной ориентир вверху еще не отработан, и в июне не исключается временный заброс выше 4300 пунктов. При этом и о рисках не забываем: потеря опор под 4100 и 4050 пунктами значительно ухудшит сантимент рынка и расширит время на его восстановление", - указывает он.

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