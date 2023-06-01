ЦБ РФ может повысить ключевую ставку на ближайшем заседании в июне - "Финам"

Преобладание проинфляционных рисков может обусловить повышение ключевой ставки ЦБ РФ на ближайшем заседании 9 июня, полагает руководитель отдела макроэкономического анализа "Финама" Ольга Беленькая.

"Росстат опубликовал экономические индикаторы за апрель 2023 года: по оценке Минэкономразвития, с исключением сезонного фактора в апреле ВВП вырос на +0,2% к предыдущему месяцу. В годовом выражении Минэк оценивает рост ВВП в 3,3% г/г (март: -0,7% г/г). Годовая динамика существенно искажается эффектом базы - в апреле прошлого года в экономике уже проявился полноценный кризис, поэтому по отношению к этой базе большинство экономических индикаторов сейчас показывает заметный рост. В целом можно отметить очередной исторический минимум безработицы, продолжающееся восстановление потребительского спроса, положительную динамику в промышленности. Рост оборота розничной торговли и промпроизводства превысил ожидания рынка", - комментирует статданные эксперт.

На взгляд Беленькой, данные говорят в пользу вывода ЦБР о том, что потребление в апреле-мае постепенно растет, при этом рынок труда все в большей мере ограничивает возможности по быстрому наращиванию выпуска. Это обосновывает мнение регулятора о том, что проинфляционные риски преобладают, из-за чего уже на ближайшем заседании 9 июня может рассматриваться сценарий повышения ключевой ставки, подчеркивает эксперт "Финама".

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