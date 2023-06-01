.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Акции Роснефти сохраняют значительный потенциал роста до конца 2023г - Альфа-банк
.
01 июня 2023 года 13:02
Акции Роснефти сохраняют значительный потенциал роста до конца 2023г - Альфа-банк
"Роснефть" остается одной из наиболее устойчивых историй в российском нефтегазовом секторе со значительным потенциалом роста акций в 2023 году, говорится в обзоре Альфа-банка. "Несмотря на сокращенный характер отчётности компании, опубликованные данные указывают на приверженность руководства строгому контролю над операционными и капитальными расходами, что, по нашему мнению, является выигрышной стратегией на фоне роста волатильности на рынке, обремененном значительными санкционными ограничениями", - пишет аналитик Никита Блохин. Тем не менее, не менее важную роль в росте финансовых показателей сыграли операционные результаты компании: так, добыча жидких углеводородов и газа выросла на 0,8% и 2,7% кв/кв соответственно, а общий объем добычи составил 5,6 млн баррелей в сутки благодаря восстановлению добычи на проекте "Сахалина-1". В результате рост объёмов реализации в 1К23 обеспечил устойчивую выручку в размере 1,8 трлн руб., что всего на 20 млрд меньше, чем в 4К22, несмотря на вступление в силу эмбарго на российскую нефть и снижение цен на нефть марки Urals, отмечает эксперт. Чистая прибыль "Роснефти" выросла на 45,5% к/к до 323 млрд руб., что в пересчёте на акцию предполагает прибыль в размере 34 руб., указывает Блохин. По его оценке, в пересчёте на год дивиденды компании могут составить порядка 61 руб. на акцию, что предполагает значительную дивидендную доходность в размере 14% в текущих ценах. "Благодаря строгому контролю за инвестиционной программой и сравнительно низкой долговой нагрузке, мы полагаем, что компания сохранит уверенную финансовую позицию в 2023 году, что, в свою очередь, позволяет рассчитывать на сопоставимые дивидендные выплаты акционерам по итогу года, - резюмирует стратег банка. - В месте с тем мы приветствуем усилия руководства по контролю за операционными показателей и производственными затратами компании и считаем, что "Роснефть" остается одной из наиболее устойчивых историй в российском нефтегазовом секторе с значительным потенциалом роста акций в 2023 году". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-РОСНЕФТЬ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
.
01 июня 2023 года 13:24
Акции "Мечела" существенно недооценены на фоне таких компаний-аналогов, как "Северсталь" и "ММК", считает аналитик "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Дмитрий Казаков. "Акции "Мечела" падают четвертую сессию подряд, - констатирует эксперт. - Из района 190 руб. курс опустился к 170 руб. Опубликованные... читать дальше
.01 июня 2023 года 12:37
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций дистрибутора фармацевтической продукции Sinopharm Group с прогнозной стоимостью на уровне 36,4 гонконгского доллара (HKD) за штуку, сообщается в обзоре аналитиков. "Эмитент будет уделять основное внимание... читать дальше
.01 июня 2023 года 12:14
Слабая отчетность Мечела за 1К23 окажет краткосрочное давление на котировки акций компании - Инвестбанк Синара
Слабая отчетность "Мечела" за I квартал 2023 года окажет краткосрочное давление на котировки акций компании, полагает аналитик "Инвестиционного банка Синара" Дмитрий Смолин. "Мечел" в среду опубликовал слабые операционные результаты за 1К23. Производство угля сократилось на 16% к/к и на 25% г/г до... читать дальше
.01 июня 2023 года 11:53
Банк России, скорее всего, оставит ключевую ставку на уровне 7,5% годовых по итогам заседания в июне 2023 года, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Денис Попов. "Плюс 0,21% составила на 29 мая официальная оценка инфляции с начала месяца. В четверг вышли данные по недельной инфляции -... читать дальше
.01 июня 2023 года 11:33
Наиболее вероятным сценарием в данное время является сохранение ключевой ставки ЦБ РФ на уровне 7,5% годовых на заседании 9 июня 2023 года, считают аналитики банка "Санкт-Петербург". "Опубликованная 30 мая апрельская статистика в РФ во многом характеризовалась эффектом низкой базы прошлого года.... читать дальше
.01 июня 2023 года 11:33
Москва. 1 июня. Рынок акций РФ утром в четверг продолжил рост большинства blue chips на дивидендных ожиданиях и на фоне улучшения внешней конъюнктуры на новостях из США по потолку госдолга. Индекс МосБиржи превысил 2725 пунктов во главе с бумагами "Магнита" и "Роснефти" (MOEX: ROSN). читать дальше
.01 июня 2023 года 11:14
Сложно найти факторы привлекательности акций "ФСК-Россети" для инвестора в настоящее время, говорится в комментарии эксперта БКС Экспресс Василия Карпунина. "Совет директоров компании рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 год. На наш взгляд, это решение не является большим сюрпризом,... читать дальше
.01 июня 2023 года 10:57
Рублевые гособлигации, скорее всего, будут торговаться вблизи достигнутых уровней до заседания ЦБР по ставке 9 июня, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин. Эксперт напоминает, что в среду на рынке индекс доходности гособлигаций RGBI не изменился и составил 9,47%.... читать дальше
.01 июня 2023 года 10:39
Доходности рублевых гособлигаций могут вырасти на несколько базисных пунктов в течение торговой сессии в четверг, считают аналитики SberCIB Investment Research. "Минфин в среду разместил меньший объем ОФЗ, чем требуется в среднем за неделю для выполнения годовой программы заимствований, но премии... читать дальше
.01 июня 2023 года 10:28
Дополнительная эмиссия акций Россетей негативна для динамики бумаг компании, так как она создает риск разводнения прибыли существующих акционеров, говорится в обзоре "Инвестиционного банка Синара". "Компания "Россети" выпустит до 240 млрд акций в обмен на получение долей государства в... читать дальше
.01 июня 2023 года 10:17
алитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будет макростатистика РФ, США, Китая и еврозоны: - Производственные индексы деловой активности (PMI) для США, Китая и России за май; - Отчет по занятости в США от... читать дальше
.01 июня 2023 года 10:05
Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 2700-2750 пунктов в течение фондовой сессии в четверг, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов. "Акции "ЛУКОЙЛа" последний день торгуются с дивидендом. На наш взгляд, они на данный момент находятся на справедливых... читать дальше
.01 июня 2023 года 09:53
Рубль пока сохраняет шансы на укрепление до 80 руб./$1, считает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников. "Мы полагаем, что в случае восстановления нефтяных котировок у пары доллар/рубль сохраняется потенциал выхода к отметке 80 руб./$1. Отметим, что с четверга в России устанавливается месячный... читать дальше
.01 июня 2023 года 09:40
Акции "Мечела" не обладают инвестиционной привлекательностью в настоящее время, считают аналитики "Газпромбанк Инвестиции". "Российская горнодобывающая и металлургическая компания "Мечел" представила операционные результаты за первый квартал 2023 года. Из-за логистических ограничений на Восточном... читать дальше
.01 июня 2023 года 09:36
Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне влияния противоречивых факторов
Москва. 1 июня. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.