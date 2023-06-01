Акции Роснефти сохраняют значительный потенциал роста до конца 2023г - Альфа-банк

"Роснефть" остается одной из наиболее устойчивых историй в российском нефтегазовом секторе со значительным потенциалом роста акций в 2023 году, говорится в обзоре Альфа-банка.

"Несмотря на сокращенный характер отчётности компании, опубликованные данные указывают на приверженность руководства строгому контролю над операционными и капитальными расходами, что, по нашему мнению, является выигрышной стратегией на фоне роста волатильности на рынке, обремененном значительными санкционными ограничениями", - пишет аналитик Никита Блохин.

Тем не менее, не менее важную роль в росте финансовых показателей сыграли операционные результаты компании: так, добыча жидких углеводородов и газа выросла на 0,8% и 2,7% кв/кв соответственно, а общий объем добычи составил 5,6 млн баррелей в сутки благодаря восстановлению добычи на проекте "Сахалина-1". В результате рост объёмов реализации в 1К23 обеспечил устойчивую выручку в размере 1,8 трлн руб., что всего на 20 млрд меньше, чем в 4К22, несмотря на вступление в силу эмбарго на российскую нефть и снижение цен на нефть марки Urals, отмечает эксперт.

Чистая прибыль "Роснефти" выросла на 45,5% к/к до 323 млрд руб., что в пересчёте на акцию предполагает прибыль в размере 34 руб., указывает Блохин. По его оценке, в пересчёте на год дивиденды компании могут составить порядка 61 руб. на акцию, что предполагает значительную дивидендную доходность в размере 14% в текущих ценах.

"Благодаря строгому контролю за инвестиционной программой и сравнительно низкой долговой нагрузке, мы полагаем, что компания сохранит уверенную финансовую позицию в 2023 году, что, в свою очередь, позволяет рассчитывать на сопоставимые дивидендные выплаты акционерам по итогу года, - резюмирует стратег банка. - В месте с тем мы приветствуем усилия руководства по контролю за операционными показателей и производственными затратами компании и считаем, что "Роснефть" остается одной из наиболее устойчивых историй в российском нефтегазовом секторе с значительным потенциалом роста акций в 2023 году".

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