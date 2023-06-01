"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Sinopharm

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций дистрибутора фармацевтической продукции Sinopharm Group с прогнозной стоимостью на уровне 36,4 гонконгского доллара (HKD) за штуку, сообщается в обзоре аналитиков.

"Эмитент будет уделять основное внимание стратегическому позиционированию и сосредоточится на бизнес-инновациях и цифровой трансформации. Это должно помочь компании добиться устойчивого быстрого роста в розничном сегменте и сегменте медицинских изделий. Мы ожидаем, что компания станет инновационным, технологичным глобальным поставщиком услуг в сфере здравоохранения", - указывают эксперты.

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