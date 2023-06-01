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Главная  /  Мнения аналитиков  /  Слабая отчетность Мечела за 1К23 окажет краткосрочное давление на котировки акций компании - Инвестбанк Синара
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01 июня 2023 года 12:14

Слабая отчетность Мечела за 1К23 окажет краткосрочное давление на котировки акций компании - Инвестбанк Синара

Слабая отчетность "Мечела" за I квартал 2023 года окажет краткосрочное давление на котировки акций компании, полагает аналитик "Инвестиционного банка Синара" Дмитрий Смолин.

"Мечел" в среду опубликовал слабые операционные результаты за 1К23. Производство угля сократилось на 16% к/к и на 25% г/г до 2,1 млн т. Основной причиной падения показателей стало то, что железнодорожная инфраструктура Дальнего Востока в отчетном периоде не справлялась с объемом перевозок. В этом году компания сокращает производство угля на предприятиях "Южный Кузбасс" и "Якутуголь". Соответственно, продажи концентрата коксующегося угля упали в 1К23 на 34% к/к до 553 тыс. т.", - отмечает эксперт.

Есть, на взгляд Смолина, и положительные моменты: на фоне стабильного спроса на конструкционную сталь на внутреннем рынке производство стальной продукции увеличилось на 3% к/к, железной руды - на 109% до 222 тыс. т и 305 тыс. т соответственно. Тем не менее, опубликованные результаты скорее окажут, по мнению аналитика, давление на котировки акций компании в краткосрочной перспективе.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    РОССИЯ-МЕЧЕЛ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ


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