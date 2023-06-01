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01 июня 2023 года 11:33

Рынок акций РФ утром подрос во главе с Магнитом и Роснефтью

Москва. 1 июня. Рынок акций РФ утром в четверг продолжил рост большинства blue chips на дивидендных ожиданиях и на фоне улучшения внешней конъюнктуры на новостях из США по потолку госдолга. Индекс МосБиржи превысил 2725 пунктов во главе с бумагами "Магнита" и "Роснефти" (MOEX: ROSN).

К 11:05 МСК индекс МосБиржи составил 2726,18 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1059,2 пункта (+0,4%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 3,1%.

Доллар стоит 81,09 рубля (-0,01 рубля).

Подорожали акции "Магнита" (+3,1%), "Роснефти" (+1,9%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+1,3%), TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+1,1%), бумаги "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,8%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,6%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,4% и +0,6% "префы"), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,2%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,1%).

Ритейлер ПАО "Магнит" (MOEX: MGNT) с 30 июня изменит структуру управления компании с помощью введения двух новых должностей - управляющего и исполнительного директоров, говорится в сообщении компании.

Подешевели акции ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,7%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,6%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,3% и -0,4% "префы"), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,1%).

По словам ведущего аналитика по глобальным исследованиям компании "Открытие Инвестиции" Андрея Кочеткова, статистика из Китая и почти решенный вопрос госдолга США способствуют росту глобального рынка.

В США Палата представителей утвердила законопроект по потолку госдолга. В Китае малые и средние предприятия оказались более активными по сравнению с крупными производителями. Нефть дорожает на возросшей вероятности действий ОПЕК+, отмечает аналитик.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, общий фон в четверг улучшился, что оказало поддержку рынку акций РФ.

Индекс МосБиржи сделал заявку на новое тестирование сопротивления 2730 пунктов и развитие роста при условии нейтральных геополитических сигналов. Долларовый индекс РТС находится вблизи сопротивления 1060 пунктов и получает поддержку от сдержанной динамики рубля.

В июне акции "ТГК-14" (MOEX: TGKN), "Башнефти" (MOEX: BANE), МТС и "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) продолжат торговаться с дивидендами, доходность которых превышает 10% годовых, что может поддерживать дивидендный интерес ко всему рынку в целом. За рубежом при этом после решения долгового вопроса США инвесторы вернутся к оценке перспектив движения процентных ставок в Европе и США, полагает Кожухова.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексея Головинова, индекс МосБиржи в четверг будет двигаться в диапазоне 2700-2750 пунктов. Акции "ЛУКОЙЛа" на Мосбирже последний день торгуются с дивидендами за 2022 год.

"На наш взгляд, они на данный момент находятся на справедливых отметках. Считаем, что инвесторам стоит дождаться дивидендной отсечки, в течение пары дней, вероятно, бумаги "ЛУКОЙЛа" попробуют частично восстановиться, что дает хорошую возможность для продажи. Свободные средства можно направить, например, в акции "Роснефти", "префы" "Башнефти" или МТС", - считает аналитик.

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", индекс МосБиржи на текущей неделе может закрыться снижением из-за дивидендного "гэпа" "ЛУКОЙЛа" в пятницу, однако среднесрочная картина не меняется - растущий тренд сохраняется. На американском рынке фокус глобальных инвесторов будет смещаться в сторону заседания ФРС 14 июня.

В Азии в четверг преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,8%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,2%, южнокорейский Kospi просел на 0,3%, китайский Shanghai Composite не изменился, гонконгский Hang Seng просел на 0,1%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX растут на 0,5-0,9%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,1%).

Поддержку настроениям инвесторов оказала новость о том, что Палата представителей Конгресса США большинством голосов одобрила законопроект относительно лимита госдолга, а также сильная статистика из КНР.

Теперь законопроект о госдолге США направляется в Сенат. Как ранее сообщалось, лидер демократического большинства Чак Шумер и лидер республиканцев Митч Макконнелл работают над тем, чтобы законопроект был принят к концу текущей недели.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что ресурсы ее ведомства будут исчерпаны к 5 июня, если Конгресс не повысит лимит госзаимствований или не приостановит его действие.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в производственной сфере Китая, рассчитываемый Caixin Media и S&P Global, в мае поднялся до 50,9 пункта по сравнению с 49,5 пункта месяцем ранее. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые не ожидали изменения показателя. Значение индикатора выше отметки в 50 пунктов указывает на рост активности в промсекторе, ниже - об ослаблении.

Розничные продажи в Германии в апреле увеличились на 0,8% относительно предыдущего месяца, свидетельствуют данные Федерального статистического агентства страны (Destatis). Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали роста розничных продаж на 1%.

На нефтяном рынке цены в четверг корректируются вверх после снижения днем ранее на слабых статданных из Китая.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК составила $72,87 за баррель (+0,4% и -1,5% в среду), июльская цена WTI - $68,29 за баррель (+0,3% и -2% накануне).

По итогам мая Brent подешевела на 8,7%, WTI - на 11,3%.

Давление на нефтяной рынок оказали слабые данные о деловой активности в Китае, а также укрепление доллара. Накануне стало известно, что индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая, рассчитываемый Государственным статистическим управлением КНР, опустился в мае до минимальных за пять месяцев 48,8 пункта с 49,2 пункта в апреле. Значение индекса ниже отметки в 50 пунктов говорит о спаде активности в промышленном секторе. Индикатор находится ниже этого уровня второй месяц подряд.

Между тем данные Американского института нефти (API), опубликованные поздно вечером накануне, указали на рост запасов нефти в США за неделю, завершившуюся 26 мая, на 5,2 млн баррелей. Запасы бензина выросли на 1,89 млн баррелей, дистиллятов - на 1,85 млн баррелей.

Официальный доклад о резервах энергоносителей в Штатах будет обнародован в четверг в 18:00 МСК, на день позже обычного в связи с тем, что понедельник был нерабочим днем. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидают снижения запасов нефти на 1,39 млн баррелей.

Участники рынка также ожидают очередной встречи государств ОПЕК+, которая пройдет в Вене 4 июня.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (+13,2%), ПАО "Курганская генерирующая компания" (MOEX: KGKC) (+12,7% и +8% "префы"), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (+5,3%), "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (+5,1%), "Совкомфлота" (MOEX: FLOT) (+4,5%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+3,6%).

Упали после отсечки годовых дивидендов на Мосбирже акции "Красноярскэнергосбыта" (MOEX: KRSB) (-7,9% и -6,6% "префы"; выплаты - 1,13 рубля на акцию каждого типа).

Также подешевели "префы" банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (-3,8%), акции ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (MOEX: RZSB) (-2,2%), ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (-2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 11,48 млрд рублей (из них 2,26 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,77 млрд рублей на бумаги "Магнита" и 1,64 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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