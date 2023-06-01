ЦБ РФ, вероятно, сохранит паузу в изменении ставки заседании 9 июня - Банк "Санкт-Петербург"

Наиболее вероятным сценарием в данное время является сохранение ключевой ставки ЦБ РФ на уровне 7,5% годовых на заседании 9 июня 2023 года, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Опубликованная 30 мая апрельская статистика в РФ во многом характеризовалась эффектом низкой базы прошлого года. На его фоне рост промышленного производства, поддерживаемый ВПК, ускорился с 1,2% г/г до 5,2% г/г (прогноз 5,3% г/г), а розничные продажи после снижения на 5,1% г/г месяцем ранее выросли сразу на 7,4% г/г (прогноз 5,8% г/г). Такие данные указывают на постепенное восстановление спроса, что может способствовать ускорению инфляции", - отмечают аналитики банка.

О проинфляционных рисках экспертам напомнило и снижение уровня безработицы в РФ на 0,2 п.п. до нового исторического минимума в 3,3% (прогноз 3,6% г/г) - дефицит кадров ведет к росту зарплат. При этом инфляция по недельным данным ускорилась с 2,3% г/г до 2,4% г/г. Таким образом, перспективы повышения ключевой ставки, на взгляд стратегов банка, сохраняются, но, вероятно, на заседании на следующей неделе ЦБ РФ все же пока возьмет паузу.

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