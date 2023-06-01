Факторов привлекательности акций ФСК-Россети пока нет - БКС Экспресс

Сложно найти факторы привлекательности акций "ФСК-Россети" для инвестора в настоящее время, говорится в комментарии эксперта БКС Экспресс Василия Карпунина.

"Совет директоров компании рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 год. На наш взгляд, это решение не является большим сюрпризом, учитывая фокус эмитента на инвестпрограмму, однако негативная реакция еще вполне возможна. Котировки бумаги могут продолжить снижение, - отмечает аналитик. - В текущей ситуации сложно найти факторы привлекательности этих акций для инвестора. Отсутствие дивидендов в среднесрочной перспективе может перекрывать позитив от сильных отчетов "дочек" "Россетей".

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