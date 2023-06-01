ОФЗ, скорее всего, будут торговаться вблизи текущих уровней до заседания ЦБР по ставке 9 июня - ПСБ

Рублевые гособлигации, скорее всего, будут торговаться вблизи достигнутых уровней до заседания ЦБР по ставке 9 июня, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

Эксперт напоминает, что в среду на рынке индекс доходности гособлигаций RGBI не изменился и составил 9,47%. Минфин РФ продолжил тактику консервативного размещения нового госдолга на недельных аукционах, что компенсировало негатив от снижения нефтяных цен и ухудшение настроений на глобальных рынках после публикации слабых данных по деловой активности в Китае.

"Спрос на флоатер ОФЗ 29024 на аукционе в среду составил 145 млрд руб., из которых были удовлетворены заявки на 42,9 млрд руб. Спрос на выпуск с фиксированной ставкой купона ОФЗ 26238 составил 30,6 млрд руб., удовлетворены заявки на 19,4 млрд руб. Доходность по цене отсечения ОФЗ 26238 - 10,87% годовых, что предполагает премию всего 3 б.п. к закрытию вторника", - указывает аналитик.

Опубликованные в среду вечером данные по инфляции в РФ продемонстрировали небольшое ускорение, соответствующее ожиданиям, отмечается также в комментарии. С учетом набора имеющихся макроэкономических факторов ЦБР будет оценивать целесообразность повышения ставки в июне. На взгляд Монастыршина, цены среднесрочных и длинных ОФЗ уже учитывают возможное повышение ставки ЦБР. Доходность коротких ОФЗ, скорее всего, вырастет в случае повышения ставки. Но до заседания ЦБР вряд ли цены ОФЗ изменятся, полагает аналитик.

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