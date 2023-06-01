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01 июня 2023 года 10:39
Доходности ОФЗ могут вырасти на несколько базисных пунктов в четверг - SberCIB
Доходности рублевых гособлигаций могут вырасти на несколько базисных пунктов в течение торговой сессии в четверг, считают аналитики SberCIB Investment Research. "Минфин в среду разместил меньший объем ОФЗ, чем требуется в среднем за неделю для выполнения годовой программы заимствований, но премии вновь были умеренными. Результаты аукциона в целом не оказали заметное влияние на вторичный рынок. Вечером Росстат опубликовал данные по недельной инфляции, которая ускорилась до 0,08% за период с 23 по 29 мая (против 0,04% неделей ранее). Из-за этого в четверг доходности ОФЗ могут вырасти на несколько базисных пунктов", - указывают эксперты инвестбанка в комментарии. "С 1 июня объем покупок валюты для расчетов с иностранными компаниями, покидающими Россию, будет ограничен лимитом $1 млрд в месяц. По нашим оценкам, это в несколько раз меньше, чем было в последние месяцы. Если спрос на валюту сократится, рубль получит поддержку и в течение дня может подорожать до 80,5 руб./$1", - отмечают в SberCIB. Котировки нефти марки Brent, по прогнозу аналитиков инвестбанка, на торгах в четверг могут стабилизироваться вблизи $73,5 за баррель. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РЫНКИ-ПРОГНОЗ
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