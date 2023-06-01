Ключевые события четверга в РФ и мире - SberCIB

Аналитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будет макростатистика РФ, США, Китая и еврозоны:

- Производственные индексы деловой активности (PMI) для США, Китая и России за май;

- Отчет по занятости в США от ADP за май;

- Индекс потребительских цен в еврозоне в мае;

- Уровень безработицы в еврозоне в апреле.

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