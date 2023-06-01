Рубль сохраняет шансы на укрепление до 80 руб./$1 - ПСБ

Рубль пока сохраняет шансы на укрепление до 80 руб./$1, считает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

"Мы полагаем, что в случае восстановления нефтяных котировок у пары доллар/рубль сохраняется потенциал выхода к отметке 80 руб./$1. Отметим, что с четверга в России устанавливается месячный лимит в $1 млрд на покупку валюты резидентами внутри страны для проведения сделок с уходящими иностранными компаниями. Данное нововведение позволит избежать волатильности на рынке, а также предотвратить резкое ослабление национальной валюты", - указывает аналитик в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.