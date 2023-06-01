Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне влияния противоречивых факторов

Москва. 1 июня. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американский рынок акций снизился в среду на слабых статданных из Китая, а также неблагоприятных корпоративных новостях. Слабые статданные из Китая, опубликованные в среду, усилили опасения трейдеров в отношении состояния экономики страны и последствий спада активности для мировой экономики. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая, рассчитываемый Государственным статистическим управлением КНР, опустился в мае до минимальных за пять месяцев 48,8 пункта с 49,2 пункта в апреле. Значение индекса ниже отметки в 50 пунктов говорит о спаде активности в промышленном секторе. Индикатор находится ниже этого уровня второй месяц подряд.

Давление на рынок также оказывают ожидания сокращения объема ликвидности в финансовой системе. Минфину США в случае одобрения Конгрессом соглашения, приостанавливающего действие лимита госдолга, придется выпустить госбумаги на $730 млрд в ближайшие три месяца, чтобы пополнить резервы ликвидности, прогнозируют эксперты Morgan Stanley (SPB: MS).

Вместе с тем некоторую поддержку фондовому рынку в среду оказали заявления двух представителей Федеральной резервной системы (ФРС), допустивших возможность того, что американский ЦБ не будет поднимать ставку в июне. Так, президент Федерального резервного банка (ФРБ) Филадельфии Патрик Харкер склоняется к тому, что Федрезерву следует пропустить повышение ставки на предстоящем заседании. Он отметил, что речь идет не о том, чтобы американский ЦБ сделал паузу в цикле ужесточения политики, а лишь о том, чтобы пропустить одно заседание. Член совета управляющих ФРС Филип Джефферсон отметил, что если центробанк и пропустит подъем ставки на июньском заседании, это не будет означать завершение цикла ужесточения.

Трейдеры оценивают в 33,2% вероятность подъема ставки Федрезервом на 25 базисных пунктов в июне, свидетельствуют данные CME. Утром в среду эти шансы оценивались в 70%.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг повышаются, исключением выступает только южнокорейский рынок акций. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:33 МСК увеличился на 0,4%, гонконгский Hang Seng - на 1%. Японский индекс Nikkei 225 вырос по итогам торгов на 0,84%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 к 8:29 МСК прибавил 0,3%. Вместе с тем южнокорейский индекс Kospi с начала торговой сессии опустился на 0,2%.

Поддержку настроениям инвесторов оказала новость о том, что Палата представителей Конгресса США большинством голосов одобрила законопроект относительно лимита госдолга, а также сильная статистика. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в производственной сфере Китая, рассчитываемый Caixin Media и S&P Global, в мае поднялся до 50,9 пункта по сравнению с 49,5 пункта месяцем ранее. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые не ожидали изменения показателя. Значение индикатора выше отметки в 50 пунктов указывает на рост активности в промсекторе, ниже - об ослаблении.

В свою очередь цены на нефть умеренно растут утром в четверг после снижения днем ранее. Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 мск составила $73,11 баррель, что на 0,7% выше цены на закрытие предыдущей сессии. В среду контракт подешевел на 1,5%, до $72,6 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи повысились к этому времени на 0,62%, до $68,51 за баррель. По итогам прошлой сессии стоимость контрактов снизилась на 2%, до $68,09 за баррель, обновив минимум с 20 марта.

Данные Американского института нефти (API), опубликованные поздно вечером накануне, указали на рост запасов нефти в США за неделю, завершившуюся 26 мая, на 5,2 млн баррелей. Запасы бензина выросли на 1,89 млн баррелей, дистиллятов - на 1,85 млн баррелей. Официальный доклад о резервах энергоносителей в Штатах будет обнародован в четверг в 18:00 мск, на день позже обычного в связи с тем, что понедельник был нерабочим днем. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидают снижения запасов нефти на 1,39 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 31 мая выросла более чем в 2,1 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 25,727 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 7,13 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в среду снизился на 0,16% (в основном за счет заметного падения цен облигаций "Роснефть-002Р-03") и составил 109,89 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,13%, опустившись до 860,66 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "ГК Самолет БО-П11" (+0,21%), "Газпромбанк-001Р-13Р" (+0,17%) и "СТМ-001Р-02" (+0,15%), а в лидерах снижения - облигации "Роснефть-002Р-03" (-3%), "Роснефть-002Р-06" (-0,5%) и "ТрансКонтейнер (MOEX: TRCN) ПБО-01" (-0,34%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "СибАвтоТранс" 6 июня планирует начать размещение выпуска 5-летних облигаций серии 001P-02 объемом 200 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 14,5% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны квартальные. По выпуску будет предусмотрено частично-досрочное погашение: в даты окончания 8-го и 12-го купонов будет погашено по 5% от номинальной стоимости, в даты окончания 16-18-го купонов - по 10% номинала, 19-20-го купонов - по 30% номинала. Дебютный выпуск облигаций на 200 млн рублей эмитент разместил в феврале текущего года, он был размещен в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом до 2 млрд рублей.

ПАО "Аптечная сеть 36,6" (MOEX: APTK) установило ставку 7-го купона 10-летних облигаций серии 002P-01 объемом 10 млрд рублей на уровне 10,5% годовых. Ставки 8-12-го купонов будут рассчитываться исходя из ключевой ставки Банка России, действующей по состоянию на второй рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 3%. Компания разместила выпуск в июне 2020 года по ставке 8,5% годовых.

НК "Роснефть" (MOEX: ROSN) полностью погасила 10-летние выпуски облигаций серии 06 объемом 10 млрд рублей, серии 09 - на 15 млрд рублей и серии 10 - объемом 15 млрд рублей. Компания разместила все три эмиссии в июне 2013 года.