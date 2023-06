Нефть дорожает

Фондовые индексы США снизились в среду, но показали разнонаправленную динамику в мае. Фондовые индексы крупнейших стран АТР в четверг повышаются, исключение - Южная Корея. Цены на нефть умеренно растут утром в четверг.

Американский рынок акций снизился в среду на слабых статданных из Китая, а также неблагоприятных корпоративных новостях.

Dow Jones Industrial Average завершил май падением на 3,5%, S&P 500 вырос в прошлом месяце на 0,2%, Nasdaq Composite подскочил на 5,8%.

Слабые статданные из Китая, опубликованные в среду, усилили опасения трейдеров в отношении состояния экономики страны и последствий спада активности для мировой экономики.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая, рассчитываемый Государственным статистическим управлением КНР, опустился в мае до минимальных за пять месяцев 48,8 пункта с 49,2 пункта в апреле. Значение индекса ниже отметки в 50 пунктов говорит о спаде активности в промышленном секторе. Индикатор находится ниже этого уровня второй месяц подряд.

"Опасения замедления глобального экономического роста усилились после выхода данных о спаде промышленной активности в КНР, и это сказалось на настрое рынков", - отмечает аналитик Hargreaves Lansdown Сюзанна Стритер, слова которой приводит Market Watch.

Давление на рынок также оказывают ожидания сокращения объема ликвидности в финансовой системе. Минфину США в случае одобрения Конгрессом соглашения, приостанавливающего действие лимита госдолга, придется выпустить госбумаги на $730 млрд в ближайшие три месяца, чтобы пополнить резервы ликвидности, прогнозируют эксперты Morgan Stanley (SPB: MS).

"Похоже, рынок смирился с тем, что столкнется со снижением объема ликвидности в финсистеме в результате принятия соглашения по лимиту госдолга", - отмечает вице-президент Investment Strategy Майк Рейнольдс.

Некоторую поддержку фондовому рынку в среду оказали заявления двух представителей Федеральной резервной системы (ФРС), допустивших возможность того, что американский ЦБ не будет поднимать ставку в июне.

Так, президент Федерального резервного банка (ФРБ) Филадельфии Патрик Харкер склоняется к тому, что Федрезерву следует пропустить повышение ставки на предстоящем заседании. Он отметил, что речь идет не о том, чтобы американский ЦБ сделал паузу в цикле ужесточения политики, а лишь о том, чтобы пропустить одно заседание.

Член совета управляющих ФРС Филип Джефферсон отметил, что, если Центробанк и пропустит подъем ставки на июньском заседании, это не будет означать завершение цикла ужесточения.

Трейдеры оценивают в 33,2% вероятность подъема ставки Федрезервом на 25 базисных пунктов в июне, свидетельствуют данные CME. Утром в среду эти шансы оценивались в 70%.

Акции Hewlett Packard Enterprise (SPB: HPE) подешевели на 7,1% по итогам торгов в среду. Поставщик решений в сфере IT и телекоммуникационных услуг зафиксировал более слабую, чем ожидалось, выручку во втором финансовом квартале.

Бумаги HP Inc. (SPB: HPQ) снизились в цене на 6,1%. Компания увеличила чистую прибыль в минувшем квартале на 7%, однако ее выручка оказалась минимальной с начала пандемии и не оправдала прогнозов.

Стоимость акций Advance Auto Parts (SPB: AAP) Inc., ритейлера автомобильных запчастей и аксессуаров, рухнула на 35%. Чистая прибыль компании в первом финквартале упала более чем в три раза, и Advance Auto Parts резко ухудшила прогноз для этого показателя на весь фингод.

Цена бумаг Capri Holdings (SPB: CPRI) снизилась на 11,3%. Компания, владеющая модными домами Michael Kors, Jimmy Choo и Versace, завершила первый квартал 2023 финансового года с чистым убытком при снижении выручки на 10,5%.

Акции American Airlines Group (SPB: AAL) Inc. подорожали на 1,1%. Авиакомпания повысила прогнозы скорректированной прибыли и операционной рентабельности на второй квартал 2023 года, отметив сохранение высокого спроса на ее услуги.

Стоимость бумаг CVS Health Corp. (SPB: CVS) поднялась на 1,3%. Компания, владеющая сетью аптек, подтвердила финансовые прогнозы на текущий год. CVS Health по-прежнему прогнозирует скорректированную прибыль в 2023 году на уровне $8,5-8,7 на акцию. Консенсус-прогноз опрошенных FactSet экспертов для этого показателя составляет $8,62 на акцию.

Цена акций Franklin Resources (SPB: BEN) опустилась на 2,8% по итогам торгов. Franklin объявила в среду о покупке инвесткомпании Putnam Investments у Great-West Lifeco за $925 млн.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в среду снизился на 134,51 пункта (0,41%) и составил 32908,27 пункта.

Standard & Poor''s 500 опустился на 25,69 пункта (0,61%) - до 4179,83 пункта.

Nasdaq Composite потерял 82,14 пункта (0,63%) и составил 12935,29 пункта.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг повышаются, исключением выступает только южнокорейский рынок акций.

Поддержку настроениям инвесторов оказала новость о том, что Палата представителей Конгресса США большинством голосов одобрила законопроект относительно лимита госдолга, а также сильная статистика.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в производственной сфере Китая, рассчитываемый Caixin Media и S&P Global, в мае поднялся до 50,9 пункта по сравнению с 49,5 пункта месяцем ранее. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые не ожидали изменения показателя. Значение индикатора выше отметки в 50 пунктов указывает на рост активности в промсекторе, ниже - об ослаблении.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:33 МСК увеличился на 0,4%, гонконгский Hang Seng - на 1%.

На Гонконгской фондовой бирже наиболее существенное повышение показывают акции интернет-компаний Meituan (SPB: 3690), Baidu Inc. (SPB: BIDU) и Tencent (SPB: 700) - на 6,1%, 4,7% и 4,1% соответственно, ритейлера JD.com Inc. (SPB: JD) - на 5,3%, нефтяной PetroChina Co. (SPB: 857) - на 3,2%.

Между тем дешевеют бумаги девелоперов Longfor Group Holdings Ltd. и Country Garden Holdings (SPB: 2007) - на 2,3% и 1,4% соответственно.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:29 МСК увеличился на 0,7%.

В число лидеров роста котировок входят акции инвестиционно-технологической SoftBank Group (+4,7%), электроэнергетической Tokyo Electric Power Co. (+3,7%), банка Mitsubishi UFJ (+3,5%).

Также дорожают бумаги технологических компаний Renesas Electronics (+4%) и Advantest Corp. (+0,3%), производителя потребительской электроники Sony (+0,5%), автомобильной Toyota Motor (+0,7%), производителя игровых консолей Nintendo (+1,7%).

Австралийский индекс S&P/ASX 200 к 8:29 МСК прибавил 0,3%.

Капитализация крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP снизилась на 0,1%, в то время как стоимость конкурирующей Rio Tinto выросла на аналогичную величину.

Южнокорейский индекс Kospi с начала торговой сессии опустился на 0,2%.

Котировки акций одного из крупнейших в мире производителей чипов и электроники Samsung Electronics Co. снизились на 0,3%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 1%.

Цены на нефть умеренно растут утром в четверг после снижения днем ранее на слабых статданных из Китая.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:14 мск составляет $72,96 баррель, что на $0,36 (0,5%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. В среду контракт подешевел на $1,11 (1,5%), до $72,6 за баррель.

Цена фьючерсов на WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысились к этому времени на $0,29 (0,43%), до $68,38 за баррель. По итогам прошлой сессии стоимость контрактов снизилась на $1,37 (2%), до $68,09 за баррель, обновив минимум с 20 марта.

По итогам мая Brent подешевела на 8,7%, WTI - на 11,3%.

Давление на нефтяной рынок оказали слабые данные о деловой активности в Китае, а также укрепление доллара.

Накануне стало известно, что индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая, рассчитываемый Государственным статистическим управлением КНР, опустился в мае до минимальных за пять месяцев 48,8 пункта с 49,2 пункта в апреле. Значение индекса ниже отметки в 50 пунктов говорит о спаде активности в промышленном секторе. Индикатор находится ниже этого уровня второй месяц подряд.

Между тем данные Американского института нефти (API), опубликованные поздно вечером накануне, указали на рост запасов нефти в США за неделю, завершившуюся 26 мая, на 5,2 млн баррелей. Запасы бензина выросли на 1,89 млн баррелей, дистиллятов - на 1,85 млн баррелей.

Официальный доклад о резервах энергоносителей в Штатах будет обнародован в четверг в 18:00 мск, на день позже обычного в связи с тем, что понедельник был нерабочим днем. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидают снижения запасов нефти на 1,39 млн баррелей.

Внимание трейдеров направлено на очередную встречу государств ОПЕК+, которая пройдет в Вене 4 июня.