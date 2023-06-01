Возможна позитивная динамика на рынке нефти в конце текущей недели - БКС Экспресс

Возможна позитивная динамика на нефтяном рынке в конце текущей недели как из-за сформировавшихся низких цен, так и на фоне закрытия "шортов" спекулянтами, говорится в комментарии экспертов БКС Экспресс.

"Цены на нефть в среду продолжили снижение на фоне слабой статистики из Китая, где майские данные по деловой активности вышли хуже ожиданий. Статистика по запасам нефти от API в конце дня также не добавила оптимизма. Консенсус не верит в новые сокращения ОПЕК+, а вот рецессию считает все более вероятной, что оказывает давление на цены. Фьючерсы на нефть марки Brent протестировали поддержку в районе $71,4 за баррель и в четверг утром отскакивают, - отмечают аналитики. - Перед выходными может преобладать позитивная динамика как из-за сформировавшихся низких цен, так и на фоне закрытия "шортов" спекулянтами. Предупреждение министра Саудовской Аравии и апрельский прецедент с неожиданным сокращением добычи в выходные еще свежи в памяти рынка. Вряд ли краткосрочные спекулянты захотят принимать на себя эти риски, а может даже, попытаются сыграть на повышение".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.