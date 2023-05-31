Рынок акций РФ в среду поднялся к 2720п по индексу МосБиржи во главе с Роснефтью, просела АЛРОСА

Москва. 31 мая. Рынок акций РФ в среду продолжил рост на дивидендных ожиданиях, несмотря на возросшие геополитические риски и негативные сигналы с внешних площадок, где настроения ухудшились из-за слабой статистики из Японии, Китая и США. Индекс МосБиржи поднялся в район 2720 пунктов во главе с бумагами "Роснефти" (MOEX: ROSN), подогретыми сильным квартальным отчетом по МСФО; аутсайдерами выступили бумаги "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) из-за планов компании не выплачивать дивиденды за 2022 год.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2717,64 пункта (+0,7%, утром индекс падал в район 2676 пунктов), индекс РТС - 1055,41 пункта (+0,8%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 2,6%.

Доллар к 18:50 МСК стоил 81,1 рубля (-0,05 рубля).

В мае индексы РТС и МосБиржи выросли на 2,1-3,1%, доллар подорожал на 0,85 рубля.

Подорожали в среду акции "Роснефти" (+2,6%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+2,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+2,1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,9%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,8%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,4%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1% и +1,5% "префы"), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,9%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,7%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,4%), Сбербанка (+0,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,1%).

Чистая прибыль "Роснефти" в I квартале по МСФО составила 323 млрд руб., увеличившись на 45,5% относительно четвертого квартала 2022 года в основном в результате роста операционной прибыли, сообщает компания. Аналитики, опрошенные "Интерфаксом", ожидали этот показатель на уровне 236 млрд руб.

Подешевели акции "АЛРОСА" (-2,2%), Polymetal (MOEX: POLY) (-1,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,1%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,2%), "префы" Сбербанка (-0,1%).

Наблюдательный совет "АЛРОСА" рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года, говорится в сообщении компании.

Как отмечает портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин, рынок акций чувствует себя достаточно сильно по сравнению с тем, что происходит на глобальных рынках сырья, где продолжается снижение цен на нефть, уголь и промышленные металлы. В первую очередь, это связано с проблемами восстановления китайской экономики.

Российский рынок изолирован от негативной глобальной динамики и движется двумя факторами. Крупный фактор - это дивидендные истории, то есть выплаты дивидендов, которые ожидаются или уже происходят. Например, Сбербанк (MOEX: SBER) уже перечислил средства на счета акционеров, и теперь ожидается, что часть этих средств реинвестируется обратно в рынок. Приближаются выплаты дивидендов по "ЛУКОЙЛу". "Роснефть" представила сильный результат за I квартал, плюс совет директоров предложил выплату итоговых дивидендов за прошлый год. Многие компании публикуют сильные отчетности, что способствует позитивной динамике фондового рынка, полагает эксперт.

"В ближайшую неделю можно ожидать сохранения восходящего тренда, за исключением технического фактора в пятницу, когда ожидается дивидендный "гэп" у "ЛУКОЙЛа" - это окажет давление на индексы, но не на динамику других акций. И до конца июня рынок может выглядеть стабильно и даже чуть-чуть расти. Однако дальнейшие прогнозы осторожные, поскольку рынок и так вырос на 30% с начала года. После того, как все дивидендные выплаты состоятся (конец июня), нужно будет смотреть на общую глобальную картину, цены на сырье и состояние геополитики. Не исключено некоторое охлаждение рынка в период с июля по конец августа", - считает Скрябин.

По оценке руководителя отдела акций УК "Первая" Антона Кравченко, участники рынка реинвестируют значительные суммы, полученные в качестве дивидендов, что не дает рынку значительно снизиться. Локальные коррекции быстро выкупаются. На этом фоне индекс МосБиржи продолжает торговаться вблизи годового максимума в рамках восходящего среднесрочного тренда. При этом внешний фон в среду способствовал снижению индексов.

Нефтегазовый сектор вырос благодаря акциям "Роснефти", которые отыгрывали позитив, связанный с выплатой дивидендов. Среди аутсайдеров оказались металлургический и телекоммуникационный секторы. В США индексы снижаются из-за неопределенности относительно перспектив американской экономики на фоне возникших рисков нового повышения процентных ставок Федрезервом (ближайшее заседание пройдет 14 июня). Ориентируясь на фьючерсы на изменение процентной ставки, рынки ожидают ее повышения на 0,25 п.п., до уровня 5,25-5,5% годовых.

Нефть Brent к концу основной торговой сессии на российском рынке смогла отыграть часть потерь, цена вернулась к $73 за баррель. Тем не менее, давление на цены оказывает слабость мирового производственного сектора, что подтвердила статистика по Китаю. Кроме того, на котировки оказывает давление затяжной рост американского доллара - индекс DXY торгуется выше 104 пунктов, отмечает Кравченко.

По словам инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, пауза перед утверждением достигнутых недавно договоренностей по потолку госдолга США настораживает инвесторов. Кроме того, разочаровала ключевая статистика дня - майские индексы PMI в производстве и секторе услуг КНР вышли хуже показателей предыдущего месяца и слабее ожиданий рынка.

В ближайшее время фокус инвесторов может смещаться на сигналы центробанков. Вечером будет обнародована "Бежевая книга" ФРС, которая дает общее представление об экономических тенденциях и проблемах в США. В четверг ЕЦБ опубликует протокол последнего заседания по монетарной политике.

Прогноз по индексу МосБиржи на 1 июня- 2650-2750 пунктов, ожидает Бахтин.

Как отмечает ведущий аналитик по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков, российский рынок начинал торги в "минусе", но уже к середине дня смог ликвидировать свои потери. "АЛРОСА" разочаровала отсутствием дивидендов. "Роснефть" выплатит итоговый дивиденд за 2022 год (17,97 рубля), но меньше, чем промежуточный (20,39 рубля). Впрочем, "Роснефть" порадовала своей квартальной отчетностью по МСФО (чистая прибыль, относящаяся к акционерам, выросла в I квартале на 45,5% относительно предыдущих трех месяцев).

"Менеджмент "АЛРОСА" рассчитывает за счет сохраненных средств повысить устойчивость компании в сложившейся ситуации неопределенности. При этом ранее делались заявления относительно прибыльности "АЛРОСА", а также отрицательного долга. Соответственно, реакция рынка негативная", - отмечает аналитик.

Бумаги "ЛУКОЙЛа" продолжают подъем в ожидании дивидендной отсечки (акциями нужно владеть на закрытие торгов 1 июня), компания выплатит финальные дивиденды за 2022 год в размере 438 руб. на акцию. Рубль в среду несколько укрепился, что можно объяснить интересом участников торгов к размещениям ОФЗ и сокращением интереса к валюте со стороны иностранных компаний, которые конвертировали средства от продажи российских активов. Прочие факторы скорее способствуют ослаблению рубля: нефть Brent уже торгуется ниже $73 за баррель, считает Кочетков.

Азиатские и европейские индексы снизились под впечатлением слабой статистики из Китая. Эксперты отмечают, что восстановление китайской экономики продолжится, но будет достаточно медленным ввиду отсутствия стимулов. Ранее предполагалось, что мощное восстановление экономики КНР будет сопровождаться повышением спроса на нефть. Некоторый рост спроса отмечается, но, вероятно, придется пересмотреть оптимистичные ожидания, полагает Кочетков.

По словам аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, акции Globaltrans (MOEX: GLTR) (+2,2%) подросли на заявлении главы РЖД о том, что с января по апрель объемы контейнерных перевозок в РФ увеличились на 8,9% г/г (до 911,2 тыс. двадцатифутовых эквивалентов, ДФЭ), а по итогам года может достичь рекордных 7 млн ДФЭ. Нефть снизилась под влиянием статистики, зафиксировавшей снижение деловой активности в производственном секторе Китая, отмечает аналитик.

Аналитик ФГ "Финам" Алексей Калачев также отмечает преобладание "медвежьих" настроений на внешних рынках, где негативный импульс пришел после официальной публикации разочаровывающих данных по промышленной активности в Китае в мае 2023 года.

В среду Конгресс США начнет рассматривать законопроект, предусматривающий увеличение лимита госдолга на $4 трлн до конца 2024 года. Это стало возможным после соглашения президента Джо Байдена и спикера Палаты представителей Кевина Маккарти, достигнутого в выходные. Принятие закона снимет угрозу дефолта, но оно может затянуться, так как среди республиканцев и демократов есть те, кто не доволен условиями соглашения.

На рынках Азии в среду преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1,4%, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,5%, южнокорейский Kospi - на 0,3%, китайский индекс Shanghai Composite - на 0,6%, гонконгский Hang Seng потерял 1,9%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 просели на 1-1,5%) и США (индексы проседают на 0,8-0,9%).

Розничные продажи в Японии в апреле увеличились на 5% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Показатель вырос по итогам 14-го месяца подряд, однако темпы роста замедлились по сравнению с пересмотренным подъемом на 6,9% в марте. Аналитики в среднем ожидали более значительного повышения - на 7%, сообщает Trading Economics.

Тем временем промпроизводство в Японии в прошлом месяце снизилось на 0,4% относительно марта, показали предварительные данные. Показатель снизился впервые с января. В марте промпроизводство выросло на 1,1% по сравнению с февралем.

Официальный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая снизился в мае до 48,8 пункта по сравнению с 49,2 пункта месяцем ранее, обновив минимум за пять месяцев. Эксперты в среднем ожидали роста индикатора до 49,4 пункта, отмечает Trading Economics. Индикатор находится ниже пограничного уровня 50 пунктов второй месяц подряд.

Потребительские расходы во Франции в апреле сократились на 1% относительно предыдущего месяца. Средний прогноз экспертов предполагал повышение на 0,3%, по данным Trading Economics.

Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в мае увеличились на 6,3% в годовом выражении, согласно предварительным данным Федерального статистического управления страны (Destatis). Таким образом, инфляция существенно замедлилась по сравнению с 7,6% в апреле. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали рост на 6,7%. Респонденты Trading Economics ожидали повышения на 6,8%.

Количество открытых вакансий в США в апреле выросло до максимальных за три месяца 10,103 млн по сравнению с пересмотренными 9,745 млн в марте, говорится в отчете Минтруда США, основанном на результатах ежемесячного опроса (Job Openings and Labor Turnover Survey, JOLTS). Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал снижение показателя до 9,375 млн с объявленного ранее мартовского уровня в 9,59 млн.

Это очередное подтверждение того, что достаточного "охлаждения" американской экономики не произошло, и Федеральная резервная система (ФРС) может продолжить подъем ставки, отмечает Market Watch.

Количество открытых вакансий является одним из ключевых индикаторов ситуации на американском рынке труда и в экономике в целом. Показатель существенно снизился с прошлогодних максимумов, но остается значительно выше уровней, которые хотел бы видеть Федрезерв, добивающийся ослабления инфляционного давления.

На нефтяном рынке вечером в среду цены отыграли часть утренних потерь, которые привели к обновлению минимумов за месяц.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $72,78 за баррель (-1% и -4,6% накануне), июльская цена WTI - $68,93 за баррель (-0,8% и -4,4% во вторник).

Слабая статистика из Китая усилила опасения замедления экономического роста в Китае, главном мировом импортере нефти, указывает Trading Economics.

Внимание трейдеров также по-прежнему направлено на ситуацию с потолком госдолга США. В среду ожидается голосование в Палате представителей по проекту соглашения, достигнутого президентом Джо Байденом и спикером нижней палаты Конгресса республиканцем Кевином Маккарти, после чего документ поступит на рассмотрение в Сенат.

Конгресс и Белый дом стараются, чтобы законопроект был одобрен до 5 июня. Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что ресурсы ее ведомства будут исчерпаны к этому сроку.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли "префы" банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+19,1%), акции ПАО "Ставропольэнергосбыт" (MOEX: STSB) (+11,1%), расписки EMC (MOEX: GEMC) (+9,9%), акции "МРСК Урала" (MOEX: MRKU) (+8%), "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (+7,7%), ПАО "Диод" (MOEX: DIOD) (+7,1%), ГДР Ros Agro (MOEX: AGRO) (+6,6%), акции ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+6,5%), ПАО "Группа Позитив" (MOEX: POSI) (+3,4%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (+3,2%), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (+2,9%).

ПАО "КАМАЗ", скорее всего, выплатит дивиденды за 2022 год, сообщил журналистам гендиректор компании Сергей Когогин на вопрос о возможности выплаты дивидендов.

Упали после отсечки на бирже дивидендов за 2022 год акции ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (MOEX: RZSB) (-16,5%, до 35,5 рубля; выплаты - 3,5959 рубля на акцию).

Также просели бумаги ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (-5,8%), ПАО "ТНС энерго Кубань" (MOEX: KBSB) (-5,2%), "Красноярскэнергосбыта" (MOEX: KRSB) (-5% и -6% "префы"), ПАО "ГАЗ" (MOEX: GAZA) (-4,6%), ПАО "ТНС энерго" (MOEX: TNSE) (-3,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 58,27 млрд рублей (из них 16,69 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 5,37 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 3,63 млрд рублей на акции "Роснефти").

рк мв

MOEX$#&: AFKS, AFLT, AGRO, ALRS, BSPB, CHMF, DIOD, FESH, GAZA, GAZP, GEMC, GLTR, GMKN, HYDR, IRAO, KBSB, KMAZ, KRSB, LKOH, LVHK, MAGN, MGNT, MOEX, MRKU, MTSS, NLMK, NVTK, OZON, PLZL, POLY, POSI, ROSN, RUAL, RZSB, SBER, SELG, SIBN, SNGS, STSB, SVAV, TATN, TNSE, VTBR, YNDX