Цены евробондов РФ в среду продемонстрировали боковую динамику, несмотря на рост UST

Москва. 31 мая. Котировки российских суверенных еврооблигаций в среду продемонстрировали боковую динамику, несмотря на продолжившийся рост цен американских казначейских обязательств (US Treasuries) в ожидании голосования в Конгрессе по законопроекту относительно повышения потолка госдолга США. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ расширились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за день на 12 базисных пунктов - до 64,45% от номинала (их доходность снизилась на 1,5 базисного пункта и составила 9,74% годовых). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал на 3 базисных пункта, до 43,35% от номинала (его доходность снизилась на 0,5 базисного пункта и составила 12,89% годовых). Вместе с тем бумаги с погашением в 2042 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 68,94% от номинала (доходность - 8,84% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 4 базисных пункта).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году снизились в цене за день на 6 базисных пунктов, подешевев до 45,61% от номинала (их доходность выросла на 9 базисных пунктов - до 34,07% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подорожали всего на 3 базисных пункта - до 46,22% от номинала (их доходность не изменилась и составила 26,62% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году потеряли в цене относительно предыдущего торгового дня 11 базисных пунктов, подешевев до 42,38% от номинала (их доходность выросла на 7 базисных пунктов, составив 22,08% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов с погашением в 2023 году подорожал на 10 базисных пунктов - до 88% от номинала (его доходность снизилась на 2 базисных пункта и составила 47,2% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла за день на 1 базисный пункт, составив 65,91% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 31 мая была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries демонстрируют в среду умеренный рост второй день подряд, отыгрывая новости о достижении принципиального соглашения о повышении потолка госдолга США.

Внимание глобальных инвесторов по-прежнему направлено на ситуацию с лимитом госдолга США. Голосование в Палате представителей Конгресса по согласованному ранее бюджетному законопроекту должно пройти в среду. Эксперты в основном ожидают, что законопроект будет одобрен, но опасаются заминок. "Итоги подобных голосований не раз застигали трейдеров врасплох в прошлом", - отмечает аналитик Deutsche Bank Джим Рид, слова которого приводит Market Watch.

В свою очередь слабые статданные из Китая, опубликованные в среду, усилили опасения трейдеров в отношении состояния экономики страны и последствий спада активности для мировой экономики. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая, рассчитываемый Государственным статистическим управлением КНР, опустился в мае до минимальных за пять месяцев 48,8 пункта с 49,2 пункта в апреле. Значение индекса ниже отметки в 50 пунктов говорит о спаде активности в промышленном секторе. Индикатор находится ниже этого уровня второй месяц подряд.