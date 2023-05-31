Акции Роснефти, Мосбиржи и Совкомфлота будут интересны в июне - ПСБ

Акции "Роснефти", "Московской биржи" и "Совкомфлота" будут интересны в июне, полагают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Роснефть" представила сильную отчетность за 1 кв. 2023 года, которая превзошла ожидания рынка. Роснефть старается жестко контролировать расходы. Положительным фактором выступает и то, что большая часть сырой нефти компании поставляется по премиальным каналам в Азию. Сегодня "Роснефть" - наш фаворит нефтегазового сектора", - отмечают эксперты в комментарии.

Итоги "Московской биржи" за 1К23 приятно удивили инвесторов. Аналитики ПСБ надеются, что финансовые результаты "Мосбиржи" продолжат улучшаться. "Долгосрочно компания выглядит весьма привлекательно, - подчеркивают они. - Сейчас котировки "Мосбиржи" ещё не отражают всего потенциала, который мы видим у компании, что является хорошей возможностью для покупок".

Выручка "Совкомфлота" за 1 кв. 2023 года выросла на 58%, а EBITDA - в 2,4 раза. Компания демонстрирует впечатляющие финансовые результаты. Эксперты банка ждут, что эта траектория сохранится и в будущем. Однако на текущий момент бумаги находятся на своих локальных пиках. Вероятно, перед покупкой стоит дождаться их коррекции, полагают в ПСБ.

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