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31 мая 2023 года 18:02
"Мои Инвестиции" сохраняют позитивную среднесрочную оценку бумаг Мечела
"Мои Инвестиции" сохраняют позитивную среднесрочную оценку котировок бумаг "Мечела" на фоне благоприятной конъюнктуры на мировом рынке угля, а также в виду продолжающегося делевериджинга и привлекательной оценки, говорится в комментарии аналитиков телеграм-канала Дмитрия Глушакова, Никанора Халина и Ивана Сальковского. "Мечел" опубликовал слабые операционные результаты за 1К23. Добыча угля снизилась на 25% г/г и на 16% кв/кв, в то время как продажи концентрата коксующегося угля снизились на 35% г/г и на 34% кв/кв. На снижение продаж в первую очередь повлияли затруднения с логистикой на Дальнем Востоке, из-за чего компания была вынуждена снизить производство. Мы считаем, что это временный фактор, и ожидаем восстановление объемов уже во 2К23, - указывают эксперты. - В сталелитейном дивизионе ситуация у "Мечела" гораздо лучше: продажи сортового проката незначительно снизились кв/кв (минус 2%), в то время как продажи листового даже выросли на 6% кв/кв. Несмотря на слабые показатели, сохраняем наш позитивный среднесрочный взгляд на акции эмитента на фоне благоприятной конъюнктуры на мировом рынке угля, а также в виду продолжающегося делевериджинга и привлекательной оценки. По нашим оценкам, показатель ND/EBITDA "Мечела" на конец 2022 года составил 1,9х". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-МЕЧЕЛ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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