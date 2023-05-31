"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Deere & Co. с прогнозной стоимостью на уровне $410 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков.

"На компании сказываются глобальные тренды в торговой политике, курсовые разницы и динамика цен на сырье, однако менеджмент успешно контролирует факторы, которыми можно управлять (цены и расходы). Мы считаем акции эмитента подходящими в качества базового актива промышленного сектора в рамках диверсифицированных портфелей", - указывают эксперты.

Deere & Co. - американская машиностроительная компания, выпускающая сельскохозяйственную, строительную и лесозаготовительную технику. Крупнейший в мире производитель сельскохозяйственной техники.

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