Новый проект НОВАТЭКа может стать поводом для переоценки его бумаг - SberCIB

Проект "НОВАТЭКа" строительства нового завода по сжижению природного газа в Мурманской области может стать поводом для переоценки его бумаг, говорится в комментарии аналитика SberCIB Investment Research Геннадия Суханова.

"Эмитент рассматривает возможность строительства нового завода по производству СПГ мощностью 20,4 млн тонн в Мурманской области. Проект, который находится на стадии проектных изысканий, уже обсуждался на совещании у вице-премьера России Александра Новака. Новый завод будет использовать дешевую электроэнергию атомной электростанции, и "НОВАТЭКу" не нужны будут санкционные газовые турбины. Такой подход позволит строить крупномасштабные линии сжижения (мощностью 6-7 тонн каждая), строительство и эксплуатация которых будут более эффективны, - отмечает эксперт. - Кроме того, СПГ будет производиться недалеко от незамерзающего порта, где не потребуются танкеры-газовозы ледового класса Arc7, которые сложно построить российской компании. В то же время этот проект, по-видимому, будет включать только переработку, а газ будет поступать из газотранспортной системы "Газпрома". В целом эта новость повышает инвестиционную привлекательность "НОВАТЭКа". Акции компании в прошлом году утратили значительную часть премии в оценке, из-за того что эмитент столкнулся со сложностями в реализации проектов роста. Новые проекты могут стать поводом для переоценки его бумаг.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.