Рубль днем слабо дешевеет к доллару и более активно растет к евро на фоне укрепления валюты США на рынке Forex

Москва. 31 мая. Доллар США слабо повышается, евро, напротив, довольно активно дешевеет на Московской бирже в среду днем; рубль немного укрепляется к бивалютной корзине в условиях более заметного роста в паре с евро.

Курс доллара США составил 81,16 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 1 копейку выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 86,67 руб./EUR1, подешевев на 52,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 23,19 копейки - до 83,64 рубля. Курс китайского юаня опустился на 4,5 копейки - до 11,38 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль днем демонстрирует разнонаправленную динамику в основных валютных парах на фоне роста доллара к большинству мировых валют, в том числе к евро, на рынке Forex. Участники глобального рынка отыгрывают возможность продолжения ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США после очередных соответствующих заявлений представителей регулятора.

ФРС не нужно ждать новых экономических данных и брать паузу в цикле повышения ключевой процентной ставки, полагает глава Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда Лоретта Местер. "На самом деле я не вижу веской причины для паузы, то есть для ожидания новых данных для принятия решения, - сказала она в интервью Financial Times. - Я скорее вижу аргументы в пользу повышения ставок и затем удержания их на этом уровне в течение некоторого времени, чтобы снизить неопределенность в отношении траектории экономики".

Следующее заседание Федрезерва состоится 13-14 июня. За это время будет обнародован ряд важнейших макроэкономических данных, включая данные об инфляции и безработице.

Местер допустила, что данные могут заставить её изменить свое мнение по поводу ставки, однако отметила недостаточный прогресс в деле снижения инфляции.

Как сообщалось, индекс PCE Core, который внимательно отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции, в апреле вырос на 4,7% в годовом выражении после подъема на 4,6% месяцем ранее.

Местер в этом году не имеет права голоса в Федеральном комитете по операциям на открытом рынке (FOMC).

"В ходе сессии рубль может продолжить отыгрывать ухудшение ситуации в ценах на нефть, что, в отсутствии поддержки со стороны повышенного предложения иностранной валюты со стороны экспортеров, будет способствовать его ослаблению. В результате пара "доллар-рубль" в ходе сессии может отыграть утренние потери и продолжить тенденцию к росту, которая наметилась в последние две сессии", - полагает главный аналитик финансовой платформы Банки.ру Богдан Зварич.

"Риски роста курса пары "доллар-рубль" к 81,5 руб./$1 в среду сохранятся, но дальнейшие перспективы ослабления рубля выглядят ограниченными в том числе на фоне завтрашнего вступления в силу ограничений на объемы FX операций (валютообменных операций - прим. ИФ) в рамках продажи активов нерезидентов", - говорят аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"В среду американская валюта торгуется без заметных изменений. Полагаем, что в случае стабилизации ситуации на нефтяном рынке, а также отсутствия серьезных геополитических новостей, доллар может предпринять попытки коррекции в диапазоне 80-82 руб. Фундаментально, по нашим оценкам, потенциал для укрепления национальной валюты сохраняется", - отмечает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ (MOEX: PSKB) Егор Жильников.

Цены на нефть усилили падение в среду на фоне слабых статданных из Китая.

Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК подешевели на 2,39% - до $71,8 за баррель. Котировки опустились ниже $73 за баррель впервые с 5 мая. Котировки фьючерсов на WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на 2,9% - до $67,44 за баррель.

Накануне Brent подешевела на 3,5%, WTI - на 4,4%.

Как сообщалось, официальный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая снизился в мае до 48,8 пункта по сравнению с 49,2 пункта месяцем ранее, обновив минимум за пять месяцев. Эксперты в среднем ожидали роста индикатора до 49,4 пункта, отмечает Trading Economics.

Значение индекса ниже отметки в 50 пунктов указывает на сокращение активности в промышленном секторе. Индикатор находится ниже данного уровня второй месяц подряд.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов продемонстрировали в среду небольшую разнонаправленную динамику. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" укрепилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 7,5% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 7,65% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяца опустились на 2 б.п. - до 7,85% и 8,31% годовых, ставка на срок 6 месяцев упала на 4 б.п. - до 8,47% годовых.