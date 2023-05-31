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Главная  /  Мнения аналитиков  /  Индекс Мосбиржи пока сохраняет шансы на рост в диапазон 2800-2900п и выше - "Русс-Инвест"
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31 мая 2023 года 16:18

Индекс Мосбиржи пока сохраняет шансы на рост в диапазон 2800-2900п и выше - "Русс-Инвест"

Индекс Мосбиржи пока сохраняет шансы на подъем в диапазон 2800-2900 пунктов и даже выше (2920-2965 пунктов), говорится в комментарии главного экономиста инвестиционной компании "Русс-Инвест" Александра Арутюняна.

"Постепенно растет количество компаний, решивших не выплачивать дивиденды или принявших решение о выплате значительно меньших по размеру дивидендов, чем ожидалось. Учитывая данный факт и то, что дивидендный сезон в России подходит к концу, дивидендная идея, похоже, находится на излете. Наши ориентиры по рынку акций пока остаются прежними - индекс Мосбиржи все-таки выйдет в диапазон 2800-2900 пунктов (а может быть, и выше, так как чисто арифметически полная отработка торгового канала и "двойного дна" предполагает выход в диапазон 2920-2965 пунктов", - пишет эксперт в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ


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