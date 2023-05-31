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31 мая 2023 года 15:02
Решение АЛРОСА о невыплате дивидендов за 2022г негативно для бумаг компании - SberCIB
Решение "АЛРОСА" о невыплате дивидендов за 2022г негативно для бумаг компании, отмечается в комментарии аналитиков SberCIB Investment Research. "Наблюдательный совет "АЛРОСА" рекомендовал годовому общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды за 2022 год. Эта новость негативна для бумаг компании. "АЛРОСА" сейчас консервативно в своей финансовой политике, так как рынок алмазов демонстрирует слабую динамику из-за макроэкономических проблем. Кроме того, "АЛРОСА" придется увеличивать капиталовложения для восстановления рудника "Мир". При этом мы считаем, что у "АЛРОСА" прочное финансовое положение: в прошлом году компания быстро перенастроила процесс продаж и получила значительный свободный денежный поток. Как следствие, на балансе сформировалась чистая денежная позиция, несмотря на разовое повышение НДПИ", - отмечает аналитик Мария Мартынова. Эксперт SberCIB позитивно оценивает долгосрочные перспективы "АЛРОСА" с учетом ожидаемого структурного дефицита на рынке алмазов. Текущая низкая оценка компании, на взгляд Мартыновой, обусловлена тем, что "АЛРОСА" не публикует финансовые результаты, и это говорит о наличии долгосрочного потенциала роста. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АЛРОСА-ДИВИДЕНДЫ-АНАЛИТИКА
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