"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Etalon с целевой ценой 110 руб. за бумагу, что предполагает потенциал роста 28% от текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Опубликованные компанией операционные результаты за январь-апрель 2023 года демонстрируют сильный тренд продаж на фоне постепенного восстановления потребительской уверенности и региональной экспансии Etalon", - пишет аналитик Елена Царева.

Согласно пресс-релизу, Etalon планирует к запуску около 850 тыс. кв. м в 2023 году (+30% г/г) с долей региональных проектов более 40%, что, по мнению эксперта, будет способствовать дальнейшей диверсификации предложения компании и позволит наращивать продажи в дальнейшем.

"Уровень долговой нагрузки Etalon, несмотря на активную экспансию, остается на комфортном уровне в пределах 1х (соотношение чистого корпоративного долга на конец апреля 2023 года и EBITDA до распределения стоимости приобретения активов за 2022 год)", - указывает Царева.

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