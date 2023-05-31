SberCIB подтверждает рекомендацию "держать" для акций РусГидро

Аналитики SberCIB Investment Research подтверждают рекомендацию "держать" для акций "РусГидро" по итогам финансовой отчетности компании за 1К23, сообщается в комментарии.

"Выручка (с учетом субсидий) увеличилась на 20,9% год к году до 156,8 млрд руб., скорректированная EBITDA - на 21,6% до 43,3 млрд руб., а скорректированная чистая прибыль - на 23,6% год к году до 27,8 млрд руб. Такие сильные результаты были ожидаемы. Хотя РусГидро снизило выработку электроэнергии в первом квартале на 1,7% год к году, это было компенсировано повышением цен", - пишут эксперты Георгий Иванин и Дмитрий Трошин.

Они отмечают, что сейчас компания находится в активной инвестиционной фазе, поэтому ее чистый долг увеличился на 14% по сравнению с предыдущим кварталом до 228,2 млрд руб. Эксперты ожидают, что в 2023-2024 годах свободный денежный поток "РусГидро" по-прежнему будет отрицательным.

"Мы в целом нейтрально оцениваем опубликованные результаты компании, - указывают Иванин и Трошин. - Сейчас рынок ждет новостей о дивидендах за 2022 год - ранее менеджмент "РусГидро" давал неоднозначные комментарии на этот счёт. По нашему мнению, дивиденды компании могут быть примерно на уровне выплат за 2021 год. Это предполагает дивидендную доходность около 6%. Мы сохраняем оценку "держать" акции "РусГидро". Сейчас они торгуются выше своих среднеисторических мультипликаторов".

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