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31 мая 2023 года 12:45
Акции РусГидро сохраняют потенциал роста в текущем году - Freedom Finance Global
Акции "РусГидро" сохраняют потенциал роста в текущем году, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. "Компания "РусГидро" представила неаудированную консолидированную отчетность по МСФО за 1К23, зафиксировав в ней рост основных ключевых показателей. Чистая прибыль холдинга увеличилась на 37,88% г/г, до 27,3 млрд руб., выручка поднялась на 20,9% г/г, до 156, 9 млрд руб. Активы компании выросли на 6,48% кв/кв. Из-за повышения капзатрат долговая нагрузка по соотношению чистый долг/EBITDA выросла с 2,1x, до 2,4x. Увеличение этого коэффициента вызвало негативную реакцию инвесторов: акции "РусГидро" после публикации отчетности упали на 1%", - пишет Чернов. Кроме того, из-за увеличения CAPEX и расходов на персонал компания зафиксировала отрицательный свободный денежный поток в объеме 31,4 млрд руб. Дивидендная политика компании не учитывает этот показатель при распределении прибыли между акционерами, поэтому дивидендные выплаты в текущем году, на взгляд аналитика, все еще вполне вероятны, что поддержит инвестиционную привлекательность компании в ближайший месяц. "Представленные результаты мы оцениваем как сильные и видим дальнейший потенциал роста компании и котировок ее акций в текущем году, так как бизнес развивается высокими темпами, он направлен на внутренний рынок и не имеет рисков внешнего давления, а финансовые результаты компании увеличиваются двузначными значениями в процентом выражении", - резюмирует эксперт инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУСГИДРО-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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