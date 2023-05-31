Рынок акций РФ утром продолжил снижение на внешнем негативе и возросших геополитических рисках

Москва. 31 мая. Рынок акций РФ утром в среду продолжил снижение на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры и дешевеющей нефти (Brent упала ниже $73 за баррель) на фоне слабой статистики из Японии и Китая, а также из-за возросших геополитических рисков. Индекс Мосбиржи откатился в район 2680 пунктов на фоне укрепления рубля.

К 11:00 МСК индекс Мосбиржи составил 2683,08 пункта (-0,6%), индекс РТС - 1045,16 пункта (-0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 4,6%.

Доллар стоит 80,89 рубля (-0,26 рубля).

Подешевели акции Polymetal (MOEX: POLY) (-4,6%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-3,3%), бумаги "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-2,9%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-2,2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,9%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,7% и -1,8% "префы"), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,9%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,9%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,8%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,7%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,6%), акции "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,1%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,1%).

Наблюдательный совет "АЛРОСА" рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года, говорится в сообщении компании.

Подорожали акции "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,5%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,3% и +0,7% "префы"), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,3%).

Чистая прибыль "Роснефти" в I квартале по МСФО составила 323 млрд руб., увеличившись на 45,5% относительно четвертого квартала 2022 года в основном в результате роста операционной прибыли, сообщает компания. Аналитики, опрошенные "Интерфаксом", ожидали этот показатель на уровне 236 млрд руб.

По словам ведущего аналитика по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрея Кочеткова, внешний фон утром в среду негативный: нефть продолжает снижаться из-за пессимизма в отношении китайского спроса, поскольку статистика майской деловой активности в КНР неожиданно оказалась хуже апрельской. При этом законопроект повышения потолка госдолга США уже отправляется на голосование. Для российского рынка более важным являются нефть и китайская экономика. Поэтому на рынке акций РФ преобладают негативные настроения, полагает аналитик.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, геополитический фон не способствует покупкам российских акций, к тому же цены на нефть остаются под нисходящим давлением после обвала накануне, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно пессимистичны. В РФ ждут объявления о новых санкциях со стороны США, а также блока макроэкономических данных за апрель.

Фьючерсы на нефть Brent и WTI находятся у минимумов с середины мая с ближайшими поддержками $73 и $69 за баррель, преодоление которых может ускорить продажи. Нефтяные котировки остаются под нисходящим давлением из-за слабости мирового производственного сектора, которая в среду подтвердилась данными из Китая. Отчет Минэнерго США по запасам из-за дополнительного выходного в начале недели будет опубликован на день позже обычного, в четверг, отмечает аналитик.

Откат индекса МосБиржи ниже 2700 пунктов может предвещать развитие нисходящей коррекции в район 2660 пунктов и далее к 2610 пунктам, полагает Кожухова.

По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", рынок акций РФ пока останется под давлением продаж на фоне возросших геополитических рисков и обвала нефтяных котировок. Однако среднесрочные перспективы остаются позитивными, благодаря ликвидности от реинвестирования дивидендов. В США ключевым событием ближайшего месяца станет заседание ФРС 14 июня - вполне возможно волатильность будет усиливаться в преддверии данного события.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексея Головинова, в среду индекс МосБиржи продолжит снижение, текущей целью на данный момент выступает уровень 2650 пунктов. Ключевым фактором выступает ухудшившийся внешний фон и безыдейность на российском рынке акций. Наиболее устойчивыми могут оказаться акции транспортного сектора, а также бумаги "ЛУКОЙЛа".

В среду утром, по словам аналитика, стало известно, что набсовет компании "АЛРОСА" рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года, что окажет давление на котировки. "Мы считали, что у компании достаточно финансовой прочности, чтобы произвести выплаты, хотя допускали, что доходность может быть небольшой", - отмечает Головинов.

В США во вторник индексы акций изменились на 0,2-0,3%, просел Dow Jones (-0,2%), а Nasdaq (+0,3%) закрылся на максимуме за 10 месяцев. Индекс S&P 500 не изменился.

Во вторник стало известно, что индекс потребительского доверия в США, рассчитываемый исследовательской организацией Conference Board, в мае понизился до 102,3 пункта по сравнению с пересмотренными 103,7 пункта месяцем ранее, обновив минимум с ноября 2022 года. Аналитики в среднем прогнозировали снижение до 99 пунктов с объявленного ранее апрельского уровня в 101,3 пункта, отмечает Trading Economics.

Комитет по регламенту Палаты представителей США одобрил вынесение законопроекта по повышению лимита госдолга на голосование в нижней палате Конгресса. Комитет проголосовал семью голосами "за" дальнейшее рассмотрение законопроекта, шесть членов комитета выступили "против".

Таким образом, законопроект может быть вынесен на обсуждение и голосование в среду. Для его принятия в Палате представителей, состоящей из 435 членов, необходимо набрать около 218 голосов. В случае успешного голосования законопроект поступит на рассмотрение в Сенат.

Конгресс и Белый дом стараются, чтобы законопроект был одобрен до 5 июня. Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что ресурсы ее ведомства будут исчерпаны к этому сроку.

На рынках Азии в среду преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1,4%, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,5%, южнокорейский Kospi - на 0,3%, китайский индекс Shanghai Composite - на 0,6%, гонконгский Hang Seng потерял 2,2%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 просели на 0,4-0,6%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 просел на 0,2%) из-за слабых статданных из Японии и Китая.

Розничные продажи в Японии в апреле увеличились на 5% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Показатель вырос по итогам 14-го месяца подряд, однако темпы роста замедлились по сравнению с пересмотренным подъемом на 6,9% в марте. Аналитики в среднем ожидали более значительного повышения - на 7%, сообщает Trading Economics.

Тем временем промпроизводство в Японии в прошлом месяце снизилось на 0,4% относительно марта, показали предварительные данные. Показатель снизился впервые с января. В марте промпроизводство выросло на 1,1% по сравнению с февралем.

Официальный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая снизился в мае до 48,8 пункта по сравнению с 49,2 пункта месяцем ранее, обновив минимум за пять месяцев. Эксперты в среднем ожидали роста индикатора до 49,4 пункта, отмечает Trading Economics.

Значение индекса ниже отметки в 50 пунктов указывает на сокращение активности в промышленном секторе. Индикатор находится ниже данного уровня второй месяц подряд.

Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в мае увеличились на 6% в годовом выражении, говорится в предварительном отчете Национального статистического управления Insee. Таким образом, темпы роста замедлились по сравнению с 6,9% в апреле. Аналитики ожидали замедления до 6,4%, сообщает Trading Economics.

Тем временем потребительские расходы во Франции в апреле сократились на 1% относительно предыдущего месяца. Средний прогноз экспертов предполагал повышение на 0,3%, по данным Trading Economics.

Объем ВВП Франции в I квартале увеличился на 0,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, согласно окончательным данным национального статистического института Insee. Окончательные данные совпали с предварительной оценкой. Аналитики в среднем не ожидали пересмотра, указывает Trading Economics.

На нефтяном рынке утром в среду цены остаются под давлением продаж, обновляя минимумы за месяц.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $72,95 за баррель (-0,7% и -4,6% накануне), июльская цена WTI - $68,95 за баррель (-0,7% и -4,4% во вторник).

Слабая статистика из Китая усилила опасения замедления экономического роста в Китае, главном мировом импортере нефти, указывает Trading Economics.

Внимание трейдеров также по-прежнему направлено на ситуацию с потолком госдолга США. В среду ожидается голосование в Палате представителей по проекту соглашения, достигнутого президентом Джо Байденом и спикером нижней палаты Конгресса республиканцем Кевином Маккарти, после чего документ поступит на рассмотрение в Сенат.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи к 11:00 МСК составил 18,48 млрд рублей (из них 4,89 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,4 млрд рублей на бумаги "АЛРОСА" и 1,85 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").