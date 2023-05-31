"БКС МИ" повысил прогнозную цену акций Eli Lilly до $470

Аналитики "БКС мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил прогнозную цену акций Eli Lilly and Co. с $400 до $470 за штуку, сохранив рекомендацию "покупать", сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Вместе с результатами за 1К23 менеджмент компании объявил о повышении прогнозов на 2023 год. Ожидается, что скорректированная прибыль на акцию (EPS) составит $8,65-8,85, выручка -$31,2-31,7 млрд, что соответствует росту на 9-11% относительно 2022 года. Компания недавно объявила о положительных результатах третьей фазы испытаний экспериментального препарата для лечения болезни Альцгеймера Donanemab, FDA расширило показания к использованию препарата Verzenio, теперь его можно применять у большего количества пациентов с высоким риском начального рака груди", - отмечается в комментарии.

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