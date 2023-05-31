Риски ослабления рубля до 81,5 руб./$1 в среду сохраняются - Банк "Санкт-Петербург"

Риски роста курса пары доллар/рубль к уровню 81,5 руб./$1 на торгах в среду сохраняются, но дальнейшие перспективы ослабления национальной валюты выглядят ограниченными (в том числе на фоне вступления в четверг в силу ограничений на объемы FX операций в рамках продажи активов нерезидентов), говорится в комментарии аналитиков банка "Санкт-Петербург".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.