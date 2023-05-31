"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Splunk

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций лидера на рынке анализа логов Splunk Inc. на фоне улучшения прогнозов свободного денежного потока (FCF), сообщается в материале аналитиков.

"У компании есть возможность выйти на чистую прибыль в 2024 году ввиду сокращения издержек и повышения спроса на услуги на фоне развития искусственного интеллекта (ИИ)", - указывают эксперты.

Прогнозная стоимость бумаг эмитента, по мнению аналитиков, находится на уровне $126 за штуку на горизонте года, потенциал роста составляет 26%.

Эксперты при этом обращают внимание и на возможные риски:

- Высокая конкуренция на целевом рынке, где присутствуют компании Elastic, Datadog, Dynatrace и New Relic, и низкие издержки перехода - клиентам требуется от 2 до 6 месяцев для смены провайдера услуг.

- Компания находится в процессе перехода с модели продаж лицензий на модель подписок, что может приводить к существенной волатильности в денежных потоках.

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