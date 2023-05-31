Инвестбанк Синара сохраняет рейтинг "покупать" для акций Роснефти

"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций "Роснефти" на фоне рекомендованных СД компании дивидендов, сообщается в обзоре банка.

"Совет директоров "Роснефти" рекомендовал акционерам утвердить выплату финальных дивидендов за 2022 год в размере 18 руб. (доходность - 4%), что соответствует выплате 50% чистой прибыли за 2П22 по МСФО, - отмечают аналитики Кирилл Бахтин и Василий Мордовцев. - Тот факт, что "Роснефть" твердо придерживается практике распределения 50% своей чистой прибыли по МСФО, мы считаем позитивным для настроений инвесторов по отношению к бумаге".

Совокупный размер дивидендов за 2022 год (38,4 руб. на акцию) уменьшился на 10% по сравнению с 2021 годом под воздействием внешних факторов, но по EBITDA компания по итогам прошлого года установила рекорд на уровне 2551 млрд руб. (+10% г/г), подчеркивается в комментарии.

Эксперты предполагают, что в скором времени "Роснефть" раскроет ключевые показатели по МСФО за 1К23, и считают, что она способна преподнести рынку сюрприз со знаком плюс, если фактические результаты окажутся близки к расчетам аналитиков (EBITDA - 620 млрд руб., чистая прибыль - 305 млрд руб.), так как рынок намного сдержаннее в своих прогнозах.

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