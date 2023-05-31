Курс рубля, вероятно, останется около 81 руб./$1 на торгах в среду - SberCIB

Курс рубля по отношению к доллару США, вероятно, останется вблизи уровня в 81 руб./$1 на торгах в среду, против национальной валюты в текущий момент играют падение цен на нефть и глобальное удорожание доллара (особенно относительно юаня) после выхода слабых индексов PMI в Китае за май 2023 года, сообщается в материале аналитиков SberCIB Investment Research.

"Мы ожидаем, что в течение дня цены на нефть останутся под давлением и будут находиться в диапазоне $73-74 за баррель марки Brent", - указывают эксперты инвестбанка.

"Минфин на аукционах ОФЗ в среду предложит 18-летний выпуск с фиксированным купоном и 10-летний флоутер. Тот факт, что ведомство предлагает флоутер, говорит о по-прежнему консервативной тактике размещений. На этом фоне доходности либо будут стабильны, либо снизятся на несколько базисных пунктов", - отмечают в SberCIB.

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