Вероятно сохранение боковой динамики на рынке ОФЗ в среду - ПСБ

Вероятно сохранение боковой динамики на рынке рублевых гособлигаций в среду, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

Эксперт отмечает, что во вторник торги на рынке ОФЗ проходили без существенных изменений. Умеренное давление на цены коротких ОФЗ оказывают риски повышения ставки ЦБР. В складывающейся рыночной конъюнктуре аналитик ожидает в среду сохранения боковой динамики цен ОФЗ.

"Минфин РФ сообщил, что 31 мая предложит на аукционах выпуск с фиксированной ставкой купона ОФЗ-ПД 26238 (18 лет до погашения) и флоатер ОФЗ-ПК 29024. Ожидаем высокий спрос на бумагу с переменным купоном и размещение в объеме не менее 70 млрд руб. Предложение флоатеров умеренно позитивно для рынка, поскольку снижает давление от размещения нового госдолга на сегмент классических ОФЗ. Полагаем, что предложение флоатеров сегодня нивелирует негативный внешний новостной фон для рынка классических ОФЗ (снижение нефтяных цен, ослабление склонности к риску на глобальных рынках капитала после публикации индекс PMI в Китае)", - пишет Монастыршин.

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