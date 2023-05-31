Индекс Мосбиржи, скорее всего, продолжит снижение на торгах в среду - ПСБ

Индекс Мосбиржи, скорее всего, продолжит снижение на торгах в среду, текущей целью на данный момент выступает уровень 2650 пунктов, говорится в комментарии аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Алексея Головинова.

"Ключевым фактором выступает ухудшившийся внешний фон и безыдейность на российском рынке акций. Считаем, что негативная динамика будет наблюдаться в большинстве сегментов. Наиболее устойчивыми могут оказаться акции транспортного сектора, а также бумаги "ЛУКОЙЛа", - отмечает эксперт.

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