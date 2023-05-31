Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики под влиянием противоречивых факторов

Москва. 31 мая. Котировки рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американский рынок акций закрылся без единой динамики во вторник: Dow Jones слабо снизился, Nasdaq умеренно вырос и завершил торги на максимальной отметке за 10 месяцев, тогда как S&P 500 практически не изменился. Президент США Джо Байден и спикер Палаты представителей Кевин Маккарти объявили о достижении принципиального соглашения об увеличении лимита на госзаимствования до конца 2024 года на минувших выходных. Однако некоторые аналитики с осторожностью оценивают перспективы одобрения сделки Конгрессом. Обеим палатам нужно проголосовать за соглашение до 5 июня, когда, по оценкам Минфина США, у правительства закончатся средства.

Тем временем во вторник стало известно, что индекс потребительского доверия в США, рассчитываемый исследовательской организацией Conference Board, в мае понизился до 102,3 пункта по сравнению с пересмотренными 103,7 пункта месяцем ранее, обновив минимум с ноября 2022 года. Аналитики в среднем прогнозировали снижение до 99 пунктов с объявленного ранее апрельского уровня в 101,3 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют снижение в ходе торгов в среду из-за худших, чем ожидалось, данных об активности в производственном секторе Китая. Официальный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая снизился в мае до 48,8 пункта по сравнению с 49,2 пункта месяцем ранее, обновив минимум за пять месяцев. Эксперты в среднем ожидали роста индикатора до 49,4 пункта. На этом фоне китайский фондовый индекс Shanghai Composite снижается на 1%. Гонконгский индекс Hang Seng падает на 2,9% и может завершить май обвалом на 9%. Японский фондовый индекс Nikkei 225 потерял 1,4%. Австралийский S&P/ASX 200 уменьшился на 1,4%. Южнокорейский фондовый индекс KOSPI потерял 0,3%.

В свою очередь цены на нефть продолжают снижаться в среду после достижения минимумов за последний месяц накануне. Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 мск составила $73,41 за баррель, что на 0,18% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Во вторник эти контракты подешевели на 4,6%, до $73,54 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи опустилась к этому времени на 0,2%, до $69,32 за баррель. По итогам прошлой сессии стоимость контрактов уменьшилась на 4,4%, до $69,46 за баррель. По данным Dow Jones Market Data, обе марки накануне закрылись на минимумах с 4 мая.

Внимание нефтяных трейдеров по-прежнему направлено на ситуацию с потолком госдолга США. В среду ожидается голосование в Палате представителей по проекту соглашения, достигнутого президентом Джо Байденом и спикером нижней палаты Конгресса республиканцем Кевином Маккарти, после чего документ поступит на рассмотрение в Сенат. Кроме того, рынок оценивает макроэкономические данные из Китая. Слабая статистика из КНР усилила опасения замедления экономического роста в Китае, главном мировом импортере нефти.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 30 мая снизилась всего в 1,1 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 12,064 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 6,061 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов во вторник вырос на 0,26% (в основном за счет заметного роста цен облигаций "Роснефть-002Р-03") и составил 110,06 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,28%, поднявшись до 861,79 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Роснефть-002Р-03" (+4,45%), "Роснефть БО-06" (+0,35%) и "Почта России БО-002P-03" (+0,24%), а в лидерах снижения - облигации "Газпромбанк-001Р-13Р" (-0,31%), "СТМ-001Р-02" (-0,15%) и "ГК Самолет БО-П10" (-0,11%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Газпром капитал" завершило размещение 5-летних облигаций серии БО-001Р-06 объемом 45 млрд рублей с офертой через 4,75 года. Сбор заявок на заем прошел 24 мая. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 10% годовых, ей соответствует доходность к оферте в размере 10,38% годовых, по выпуску предусмотрены квартальные купоны.

Альфа-банк завершил размещение облигаций серии 002Р-23 со сроком обращения 2,5 года объемом 13 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 23 мая. Объем размещения в ходе сбора заявок озвучивался как "не менее 5 млрд рублей". Ставка 1-го купона была установлена на уровне 9,6% годовых, ей соответствует доходность к погашению на уровне 9,83% годовых. Купоны полугодовые.

ООО "ХК Финанс" полностью разместило 3-летний выпуск облигаций серии 001Р-08 объемом 3 млрд рублей. Компания начала размещение займа в июле 2022 года по ставке 9,75% годовых. Ставки 2-5-го купонов установлены равными ставке 1-го купона. Купоны ежеквартальные.

ООО "Ультра" (Магнитогорск) завершило размещение выпуска 4-летних облигаций серии БО-01 объемом 250 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 16% годовых, что соответствует доходности к оферте через 1,5 года в размере 17,2% годовых, купоны будут ежемесячными. По выпуску будет предусмотрена амортизация: в даты окончания 21-го, 24-го, 27-го, 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го и 45-го купонов будет погашено по 8% от номинала, еще 28% от номинала будет погашено в дату окончания 48-го купона.

ООО "ПР-Лизинг" 20 июня планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение облигаций серии 002Р-02 со сроком обращения 8,9 лет и 3-летней офертой объемом не менее 1,5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 12,50% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне не выше 13,24% годовых. Купоны ежемесячные. Техразмещение запланировано на 23 июня. Для инвесторов - физических лиц потребуется прохождение теста, минимальная заявка при размещении - 1 тыс. рублей.

Банк "ФК Открытие" установил ставку 5-6-го купонов облигаций серии БО-П08 на уровне 8,05% годовых. Банк разместил 5-летний выпуск на 10 млрд рублей в июне 2021 года по ставке 7,3% годовых до оферты с исполнением 14 июня 2023 года.