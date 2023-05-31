.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики под влиянием противоречивых факторов
.
ГЛАВНОЕ
ВВП РФ в 1-м квартале снизился на 1,9%
Снижение российской экономики в 1-м квартале замедлилось до 1,9% после сокращения на 2,7% кварталом ранее, свидетельствует предварительная оценка Росстата. Данные оказались чуть сильнее прогноза Минэкономразвития, ожидавшего падение на 2,2%
 
Пивовары - за принятие отдельного закона для отрасли
Пивоваренная отрасль РФ нуждается в отличных от другого алкоголя правилах регулирования и отдельном законе. Как сообщается в пресс-релизе Ассоциации производителей пива, солода и напитков (АПП), об этом было заявлено на сессии, состоявшейся в...
 
Нефтяные налоги предлагают привязать к новому для российской практики сорту
"Роснефть" предлагает правительству привязать расчет нефтяных налогов к сорту Dubai, а не Brent, как сейчас, сообщает "Коммерсантъ". Причина в том, что основные потоки российской нефти теперь перенаправлены в Азию, где в основном торгуется Dubai,...
 
Для бытовой химии из РФ "расчистят" место на полке
Бытовая химия может стать первой отечественной категорией товаров, для которой Минпромторг "расчистит" место на полке, рассказали "Известиям" в ведомстве. Ей может достаться несколько десятков процентов ассортимента. Речь идет о реализации...
 
31 мая 2023 года 09:43

Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики под влиянием противоречивых факторов

Москва. 31 мая. Котировки рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американский рынок акций закрылся без единой динамики во вторник: Dow Jones слабо снизился, Nasdaq умеренно вырос и завершил торги на максимальной отметке за 10 месяцев, тогда как S&P 500 практически не изменился. Президент США Джо Байден и спикер Палаты представителей Кевин Маккарти объявили о достижении принципиального соглашения об увеличении лимита на госзаимствования до конца 2024 года на минувших выходных. Однако некоторые аналитики с осторожностью оценивают перспективы одобрения сделки Конгрессом. Обеим палатам нужно проголосовать за соглашение до 5 июня, когда, по оценкам Минфина США, у правительства закончатся средства.

Тем временем во вторник стало известно, что индекс потребительского доверия в США, рассчитываемый исследовательской организацией Conference Board, в мае понизился до 102,3 пункта по сравнению с пересмотренными 103,7 пункта месяцем ранее, обновив минимум с ноября 2022 года. Аналитики в среднем прогнозировали снижение до 99 пунктов с объявленного ранее апрельского уровня в 101,3 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют снижение в ходе торгов в среду из-за худших, чем ожидалось, данных об активности в производственном секторе Китая. Официальный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая снизился в мае до 48,8 пункта по сравнению с 49,2 пункта месяцем ранее, обновив минимум за пять месяцев. Эксперты в среднем ожидали роста индикатора до 49,4 пункта. На этом фоне китайский фондовый индекс Shanghai Composite снижается на 1%. Гонконгский индекс Hang Seng падает на 2,9% и может завершить май обвалом на 9%. Японский фондовый индекс Nikkei 225 потерял 1,4%. Австралийский S&P/ASX 200 уменьшился на 1,4%. Южнокорейский фондовый индекс KOSPI потерял 0,3%.

В свою очередь цены на нефть продолжают снижаться в среду после достижения минимумов за последний месяц накануне. Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 мск составила $73,41 за баррель, что на 0,18% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Во вторник эти контракты подешевели на 4,6%, до $73,54 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи опустилась к этому времени на 0,2%, до $69,32 за баррель. По итогам прошлой сессии стоимость контрактов уменьшилась на 4,4%, до $69,46 за баррель. По данным Dow Jones Market Data, обе марки накануне закрылись на минимумах с 4 мая.

Внимание нефтяных трейдеров по-прежнему направлено на ситуацию с потолком госдолга США. В среду ожидается голосование в Палате представителей по проекту соглашения, достигнутого президентом Джо Байденом и спикером нижней палаты Конгресса республиканцем Кевином Маккарти, после чего документ поступит на рассмотрение в Сенат. Кроме того, рынок оценивает макроэкономические данные из Китая. Слабая статистика из КНР усилила опасения замедления экономического роста в Китае, главном мировом импортере нефти.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 30 мая снизилась всего в 1,1 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 12,064 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 6,061 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов во вторник вырос на 0,26% (в основном за счет заметного роста цен облигаций "Роснефть-002Р-03") и составил 110,06 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,28%, поднявшись до 861,79 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Роснефть-002Р-03" (+4,45%), "Роснефть БО-06" (+0,35%) и "Почта России БО-002P-03" (+0,24%), а в лидерах снижения - облигации "Газпромбанк-001Р-13Р" (-0,31%), "СТМ-001Р-02" (-0,15%) и "ГК Самолет БО-П10" (-0,11%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Газпром капитал" завершило размещение 5-летних облигаций серии БО-001Р-06 объемом 45 млрд рублей с офертой через 4,75 года. Сбор заявок на заем прошел 24 мая. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 10% годовых, ей соответствует доходность к оферте в размере 10,38% годовых, по выпуску предусмотрены квартальные купоны.

Альфа-банк завершил размещение облигаций серии 002Р-23 со сроком обращения 2,5 года объемом 13 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 23 мая. Объем размещения в ходе сбора заявок озвучивался как "не менее 5 млрд рублей". Ставка 1-го купона была установлена на уровне 9,6% годовых, ей соответствует доходность к погашению на уровне 9,83% годовых. Купоны полугодовые.

ООО "ХК Финанс" полностью разместило 3-летний выпуск облигаций серии 001Р-08 объемом 3 млрд рублей. Компания начала размещение займа в июле 2022 года по ставке 9,75% годовых. Ставки 2-5-го купонов установлены равными ставке 1-го купона. Купоны ежеквартальные.

ООО "Ультра" (Магнитогорск) завершило размещение выпуска 4-летних облигаций серии БО-01 объемом 250 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 16% годовых, что соответствует доходности к оферте через 1,5 года в размере 17,2% годовых, купоны будут ежемесячными. По выпуску будет предусмотрена амортизация: в даты окончания 21-го, 24-го, 27-го, 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го и 45-го купонов будет погашено по 8% от номинала, еще 28% от номинала будет погашено в дату окончания 48-го купона.

ООО "ПР-Лизинг" 20 июня планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение облигаций серии 002Р-02 со сроком обращения 8,9 лет и 3-летней офертой объемом не менее 1,5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 12,50% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне не выше 13,24% годовых. Купоны ежемесячные. Техразмещение запланировано на 23 июня. Для инвесторов - физических лиц потребуется прохождение теста, минимальная заявка при размещении - 1 тыс. рублей.

Банк "ФК Открытие" установил ставку 5-6-го купонов облигаций серии БО-П08 на уровне 8,05% годовых. Банк разместил 5-летний выпуск на 10 млрд рублей в июне 2021 года по ставке 7,3% годовых до оферты с исполнением 14 июня 2023 года.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
31 мая 2023 года 15:47
"БКС МИ" рекомендует держать акции Роснефти с прогнозной ценой 470 руб
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") рекомендует держать акции "Роснефти" с прогнозной стоимостью на уровне 470 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в комментарии аналитиков. "Результаты Роснефти за I квартал 2023 года по МСФО превысили прогнозы, и мы считаем их приятным сюрпризом для бумаг...    читать дальше
.
31 мая 2023 года 15:24
"Финам" с осторожностью оценивает перспективы цены акций Роснефти
"Финам" с осторожностью оценивает перспективы цены акций "Роснефти", прогнозная стоимость составляет 391,9 рубля за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании. "Отчетность эмитента за первый квартал 2023 года однозначно выглядит сильно - вклад первого квартала в полугодовые дивиденды...    читать дальше
.
31 мая 2023 года 15:02
Решение АЛРОСА о невыплате дивидендов за 2022г негативно для бумаг компании - SberCIB
Решение "АЛРОСА" о невыплате дивидендов за 2022г негативно для бумаг компании, отмечается в комментарии аналитиков SberCIB Investment Research. "Наблюдательный совет "АЛРОСА" рекомендовал годовому общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды за 2022 год. Эта новость негативна для бумаг...    читать дальше
.
31 мая 2023 года 14:41
"Газпромбанк Инвестиции" рекомендует покупать облигации Системы с потенциальной доходностью +11,07%
"Газпромбанк Инвестиции" рекомендует покупать облигации АФК "Система" с потенциальной доходностью +11,07% на апрель 2027 года, сообщается в комментарии инвестбанка. "Портфель компании широко диверсифицирован - в нем находятся активы из самых разных секторов. За счет этого финансовые показатели...    читать дальше
.
31 мая 2023 года 14:16
"БКС МИ" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Etalon
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Etalon с целевой ценой 110 руб. за бумагу, что предполагает потенциал роста 28% от текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании. "Опубликованные компанией операционные результаты за январь-апрель 2023 года...    читать дальше
.
31 мая 2023 года 13:53
SberCIB подтверждает рекомендацию "держать" для акций РусГидро
Аналитики SberCIB Investment Research подтверждают рекомендацию "держать" для акций "РусГидро" по итогам финансовой отчетности компании за 1К23, сообщается в комментарии. "Выручка (с учетом субсидий) увеличилась на 20,9% год к году до 156,8 млрд руб., скорректированная EBITDA - на 21,6% до 43,3...    читать дальше
.
31 мая 2023 года 13:32
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Block с целью $75,3
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Block Inc. с целью $75,3 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 28,5%, стоп-приказ: $54,9, говорится в комментарии инвестиционной компании. Аналитики отмечают, что в 2023 году в...    читать дальше
.
31 мая 2023 года 13:09
"КИТ Финанс Брокер" закрыл торговую идею: покупать акции Башнефти
"КИТ Финанс Брокер" досрочно закрыл торговую спекулятивную идею "покупать "префы" "Башнефти" с целевой ценой 1600 руб. за штуку", открытую 18 мая, в связи со снижением цен на нефть, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Дмитрия Баженова. "Мы приняли решение зафиксировать прибыль в...    читать дальше
.
31 мая 2023 года 12:45
Акции РусГидро сохраняют потенциал роста в текущем году - Freedom Finance Global
Акции "РусГидро" сохраняют потенциал роста в текущем году, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. "Компания "РусГидро" представила неаудированную консолидированную отчетность по МСФО за 1К23, зафиксировав в ней рост основных ключевых показателей. Чистая прибыль холдинга...    читать дальше
.
31 мая 2023 года 12:18
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций РусГидро
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций "РусГидро" с прогнозной стоимостью на уровне 0,92 рубля за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании. "Мы умеренно позитивно оцениваем результаты эмитента за январь-март 2023 года. Несмотря на рост долговой нагрузки, холдинг, как...    читать дальше
.
31 мая 2023 года 11:54
"БКС МИ" повысил прогнозную цену акций Eli Lilly до $470
Аналитики "БКС мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил прогнозную цену акций Eli Lilly and Co. с $400 до $470 за штуку, сохранив рекомендацию "покупать", сообщается в обзоре инвесткомпании. "Вместе с результатами за 1К23 менеджмент компании объявил о повышении прогнозов на 2023 год. Ожидается, что...    читать дальше
.
31 мая 2023 года 11:40
Рынок акций РФ утром продолжил снижение на внешнем негативе и возросших геополитических рисках
Москва. 31 мая. Рынок акций РФ утром в среду продолжил снижение на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры и дешевеющей нефти (Brent упала ниже $73 за баррель) на фоне слабой статистики из Японии и Китая, а также из-за возросших геополитических рисков. Индекс Мосбиржи откатился в район 2680 пунктов на фоне укрепления рубля.    читать дальше
.
31 мая 2023 года 11:36
Риски ослабления рубля до 81,5 руб./$1 в среду сохраняются - Банк "Санкт-Петербург"
ски роста курса пары доллар/рубль к уровню 81,5 руб./$1 на торгах в среду сохраняются, но дальнейшие перспективы ослабления национальной валюты выглядят ограниченными (в том числе на фоне вступления в четверг в силу ограничений на объемы FX операций в рамках продажи активов нерезидентов), говорится...    читать дальше
.
31 мая 2023 года 10:56
"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Splunk
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций лидера на рынке анализа логов Splunk Inc. на фоне улучшения прогнозов свободного денежного потока (FCF), сообщается в материале аналитиков. "У компании есть возможность выйти на чистую прибыль в 2024 году ввиду...    читать дальше
.
31 мая 2023 года 10:39
Инвестбанк Синара сохраняет рейтинг "покупать" для акций Роснефти
"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций "Роснефти" на фоне рекомендованных СД компании дивидендов, сообщается в обзоре банка. "Совет директоров "Роснефти" рекомендовал акционерам утвердить выплату финальных дивидендов за 2022 год в размере 18 руб. (доходность - 4%), что...    читать дальше
.
Страница 1 из 7
.
1
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.