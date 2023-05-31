Возможно снижение котировок нефти до $70-71,5/барр. - БКС Экспресс

Возможно снижение котировок нефти марки Brent до поддержки на уровне $70-71,5 за баррель в ближайшее время, считает эксперт БКС Экспресс Игорь Галактионов.

"Цены на нефть снизились во вторник на фоне очередной волны опасений из-за спроса, а также в ответ на заминки в решении вопроса потолка госдолга США. Политические торги между республиканцами и демократами продолжаются, шансы на успешное решение вопроса с долгом в ближайшие дни далеки от 100%. Между тем деловая активность в Китае выглядит хуже ожиданий, что дает повод пересмотреть прогнозы по спросу в сторону понижения, - отмечает аналитик в комментарии. - Фьючерсы на нефть марки Brent после ложного пробоя зоны сопротивления $77,5-78 за баррель резко опустились вниз. Помимо информационного потока влияние мог оказать и технический фактор. Поддержка $73,5 выглядит слабой опорой, и уже с утра в среду котировки заходят ниже нее. Более уверенная опора может быть встречена в районе $70-71,5 за баррель".

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