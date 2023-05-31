Nasdaq закрылся на максимуме за 10 месяцев

Рынок акций США закрылся без единой динамики во вторник. Рынки акций АТР снижаются на торгах в среду. Цены на нефть продолжают падение в среду.

Американский рынок акций закрылся без единой динамики во вторник: Dow Jones слабо снизился, Nasdaq умеренно вырос и завершил торги на максимальной отметке за 10 месяцев, тогда как S&P 500 практически не изменился.

Президент США Джо Байден и спикер Палаты представителей Кевин Маккарти объявили о достижении принципиального соглашения об увеличении лимита на госзаимствования до конца 2024 года на минувших выходных. Однако в понедельник американские биржи были закрыты в связи с государственным праздником.

Некоторые аналитики с осторожностью оценивают перспективы одобрения сделки Конгрессом. Обеим палатам нужно проголосовать за соглашение до 5 июня, когда, по оценкам Минфина США, у правительства закончатся средства.

"Первоначальная реакция, скорее всего, будет позитивной, однако затем настроения могут стать более умеренными из-за того, что сделка еще не одобрена. Следующим препятствием станет Конгресс, где мы видим признаки недовольства", - написал Ричард Хантер из Interactive Investor.

Тем временем во вторник стало известно, что индекс потребительского доверия в США, рассчитываемый исследовательской организацией Conference Board, в мае понизился до 102,3 пункта по сравнению с пересмотренными 103,7 пункта месяцем ранее, обновив минимум с ноября 2022 года.

Аналитики в среднем прогнозировали снижение до 99 пунктов с объявленного ранее апрельского уровня в 101,3 пункта, отмечает Trading Economics

Также участники рынка следили за корпоративными новостями.

Акции Nvidia Corp. (SPB: NVDA) подорожали на 3%. Американский производитель графических процессоров на минувших выходных анонсировал ряд новых продуктов.

Также выросли в цене бумаги конкурирующих Palantir Technologies (SPB: PLTR) (+7,8%) и C3.ai Inc. (+33%).

Капитализация Newell Brands (SPB: NWL) увеличилась на 2%. Американский производитель потребительских товаров объявил о реструктуризации с целью развития дистрибьютерской сети в Северной Америке.

Котировки акций Tesla (SPB: TSLA) выросли на 4,1% на фоне визита главы автопроизводителя Илона Маска в Китай.

Рыночная стоимость Ford Motor (SPB: F) повысилась также на 4,1% после того, как аналитики Jefferies улучшили рекомендацию для акций компании до "покупать" с "держать" и повысили целевую цену до $16 с $13.

Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 50,56 пункта (0,15%) и составил 33042,78 пункта. Лидером снижения среди компаний, входящих в расчет индикатора, стали акции Merck & Co. (SPB: MRK), подешевевшие на 1,7%, а лидером роста - бумаги Intel Corp. (SPB: INTC), подорожавшие на 3,4%.

Standard & Poor''s 500 прибавил 0,07 пункта (менее 0,01%), поднявшись до 4205,52 пункта.

Nasdaq Composite увеличился на 41,74 пункта (0,32%) и составил 13017,43 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют активное снижение в ходе торгов в среду из-за худших, чем ожидалось, данных об активности в производственном секторе Китая.

Между тем Комитет по регламенту Палаты представителей США накануне одобрил вынесение законопроекта по повышению лимита госдолга на голосование в нижней палате Конгресса. Комитет проголосовал семью голосами "за" дальнейшее рассмотрение законопроекта, шесть членов комитета выступили "против".

Таким образом, законопроект может быть вынесен на обсуждение и голосование в среду. Для его принятия в Палате представителей, состоящей из 435 членов, необходимо набрать около 218 голосов. В случае успешного голосования законопроект поступит на рассмотрение в Сенат.

Конгресс и Белый дом стараются, чтобы законопроект был одобрен до 5 июня. Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что ресурсы ее ведомства будут исчерпаны к этому сроку.

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite снижается на 1% в среду.

Как сообщалось, официальный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая снизился в мае до 48,8 пункта по сравнению с 49,2 пункта месяцем ранее, обновив минимум за пять месяцев.

Эксперты в среднем ожидали роста индикатора до 49,4 пункта, отмечает Trading Economics.

Значение индекса ниже отметки в 50 пунктов указывает на сокращение активности в промышленном секторе. Индикатор находится ниже данного уровня второй месяц подряд.

Активное снижение демонстрируют акции технологических и энергетических компаний, а также производителей потребительских товаров, включая Kunlun Tech (-1,6%), Zhongji Innolight (-3,5%), Contemporary Amperex (-1,3%), Longi Green Energy (-1,8%), Kweichow Moutai (-1,8%) и Wuliangye Yibin (-2,4%).

Гонконгский индекс Hang Seng падает на 2,9% и может завершить май обвалом на 9%.

Лидерами падения среди крупнейших компаний являются акции Meituan (SPB: 3690) и Alibaba Group Holding (SPB: BABA), дешевеющие на 5,8% и 3,4% соответственно.

Также снижаются котировки бумаг таких компаний как KE Holdings (-9,4%), ZTO Express (-7,9%), Prada Spa (-5,4%), Kuaishou Tech (-4,5%) и Wuxi Biologics (-3,8%).

Японский фондовый индекс Nikkei 225 потерял около 1,6%.

В среду стало известно, что розничные продажи в Японии в апреле увеличились на 5% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

Показатель вырос по итогам 14-го месяца подряд, однако темпы роста замедлились по сравнению с пересмотренным подъемом на 6,9% в марте. Аналитики в среднем ожидали более значительного повышения - на 7%, сообщает Trading Economics.

Тем временем промпроизводство в Японии в прошлом месяце снизилось на 0,4% относительно марта, показали предварительные данные. Показатель снизился впервые с января. В марте промпроизводство выросло на 1,1% по сравнению с февралем.

Цена акций Nippon Steel снижается на 1,8%, Sumitomo Metal - на 1,3%, Kobe Steel - на 1,7%, Inpex Corp. - на 1,6%, Eneos Holdings - на 1,4%.

Котировки бумаг Advantest, Tokyo Electron и Keyence опускаются на 1-2%.

Австралийский S&P/ASX 200 понизился на 1,4%.

Капитализация энергетических компаний Woodside Energy и Beach Energy снижается более чем на 2% из-за падения цен на нефть накануне.

Также негативную динамику демонстрируют акции горнодобывающих фирм, включая BHP Group (-1,7%), Fortescue Metals (-1,6%), Rio Tinto (-1,5%), Newcrest Mining (-0,3%) и Allkem (-0,5%).

Южнокорейский фондовый индекс KOSPI потерял 0,3%.

Стоимость акций Samsung Electronics уменьшилась на 1,2%, Hyundai Motor - на 0,3%.

Цены на нефть продолжают снижаться в среду после достижения минимумов за последний месяц накануне.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 мск в среду составляет $73,35 за баррель, что на $0,19 (0,26%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Во вторник эти контракты подешевели на $3,53 (4,6%), до $73,54 за баррель.

Цена фьючерсов на WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на $0,24 (0,35%), до $69,22 за баррель. По итогам прошлой сессии стоимость контрактов уменьшилась на $3,21 (4,4%), до $69,46 за баррель.

По данным Dow Jones Market Data, обе марки накануне закрылись на минимумах с 4 мая.

Внимание трейдеров по-прежнему направлено на ситуацию с потолком госдолга США. В среду ожидается голосование в Палате представителей по проекту соглашения, достигнутого президентом Джо Байденом и спикером нижней палаты Конгресса республиканцем Кевином Маккарти, после чего документ поступит на рассмотрение в Сенат.

Кроме того, рынок оценивает макроэкономические данные из Китая. Опубликованное в 4:30 мск официальное майское значение индекса менеджеров закупок (PMI) в перерабатывающей промышленности не оправдало прогноза аналитиков на уровне 49,4 пункта, снизившись до минимальных за пять месяцев 48,8 пункта с 49,2 пункта в апреле.

Слабая статистика усилила опасения замедления экономического роста в Китае, главном мировом импортере нефти, указывает Trading Economics.