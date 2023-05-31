.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Nasdaq закрылся на максимуме за 10 месяцев
.
ГЛАВНОЕ
ВВП РФ в 1-м квартале снизился на 1,9%
Снижение российской экономики в 1-м квартале замедлилось до 1,9% после сокращения на 2,7% кварталом ранее, свидетельствует предварительная оценка Росстата. Данные оказались чуть сильнее прогноза Минэкономразвития, ожидавшего падение на 2,2%
 
Пивовары - за принятие отдельного закона для отрасли
Пивоваренная отрасль РФ нуждается в отличных от другого алкоголя правилах регулирования и отдельном законе. Как сообщается в пресс-релизе Ассоциации производителей пива, солода и напитков (АПП), об этом было заявлено на сессии, состоявшейся в...
 
Нефтяные налоги предлагают привязать к новому для российской практики сорту
"Роснефть" предлагает правительству привязать расчет нефтяных налогов к сорту Dubai, а не Brent, как сейчас, сообщает "Коммерсантъ". Причина в том, что основные потоки российской нефти теперь перенаправлены в Азию, где в основном торгуется Dubai,...
 
Для бытовой химии из РФ "расчистят" место на полке
Бытовая химия может стать первой отечественной категорией товаров, для которой Минпромторг "расчистит" место на полке, рассказали "Известиям" в ведомстве. Ей может достаться несколько десятков процентов ассортимента. Речь идет о реализации...
 
31 мая 2023 года 09:10

Nasdaq закрылся на максимуме за 10 месяцев

Рынок акций США закрылся без единой динамики во вторник. Рынки акций АТР снижаются на торгах в среду. Цены на нефть продолжают падение в среду.

Американский рынок акций закрылся без единой динамики во вторник: Dow Jones слабо снизился, Nasdaq умеренно вырос и завершил торги на максимальной отметке за 10 месяцев, тогда как S&P 500 практически не изменился.

Президент США Джо Байден и спикер Палаты представителей Кевин Маккарти объявили о достижении принципиального соглашения об увеличении лимита на госзаимствования до конца 2024 года на минувших выходных. Однако в понедельник американские биржи были закрыты в связи с государственным праздником.

Некоторые аналитики с осторожностью оценивают перспективы одобрения сделки Конгрессом. Обеим палатам нужно проголосовать за соглашение до 5 июня, когда, по оценкам Минфина США, у правительства закончатся средства.

"Первоначальная реакция, скорее всего, будет позитивной, однако затем настроения могут стать более умеренными из-за того, что сделка еще не одобрена. Следующим препятствием станет Конгресс, где мы видим признаки недовольства", - написал Ричард Хантер из Interactive Investor.

Тем временем во вторник стало известно, что индекс потребительского доверия в США, рассчитываемый исследовательской организацией Conference Board, в мае понизился до 102,3 пункта по сравнению с пересмотренными 103,7 пункта месяцем ранее, обновив минимум с ноября 2022 года.

Аналитики в среднем прогнозировали снижение до 99 пунктов с объявленного ранее апрельского уровня в 101,3 пункта, отмечает Trading Economics

Также участники рынка следили за корпоративными новостями.

Акции Nvidia Corp. (SPB: NVDA) подорожали на 3%. Американский производитель графических процессоров на минувших выходных анонсировал ряд новых продуктов.

Также выросли в цене бумаги конкурирующих Palantir Technologies (SPB: PLTR) (+7,8%) и C3.ai Inc. (+33%).

Капитализация Newell Brands (SPB: NWL) увеличилась на 2%. Американский производитель потребительских товаров объявил о реструктуризации с целью развития дистрибьютерской сети в Северной Америке.

Котировки акций Tesla (SPB: TSLA) выросли на 4,1% на фоне визита главы автопроизводителя Илона Маска в Китай.

Рыночная стоимость Ford Motor (SPB: F) повысилась также на 4,1% после того, как аналитики Jefferies улучшили рекомендацию для акций компании до "покупать" с "держать" и повысили целевую цену до $16 с $13.

Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 50,56 пункта (0,15%) и составил 33042,78 пункта. Лидером снижения среди компаний, входящих в расчет индикатора, стали акции Merck & Co. (SPB: MRK), подешевевшие на 1,7%, а лидером роста - бумаги Intel Corp. (SPB: INTC), подорожавшие на 3,4%.

Standard & Poor''s 500 прибавил 0,07 пункта (менее 0,01%), поднявшись до 4205,52 пункта.

Nasdaq Composite увеличился на 41,74 пункта (0,32%) и составил 13017,43 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют активное снижение в ходе торгов в среду из-за худших, чем ожидалось, данных об активности в производственном секторе Китая.

Между тем Комитет по регламенту Палаты представителей США накануне одобрил вынесение законопроекта по повышению лимита госдолга на голосование в нижней палате Конгресса. Комитет проголосовал семью голосами "за" дальнейшее рассмотрение законопроекта, шесть членов комитета выступили "против".

Таким образом, законопроект может быть вынесен на обсуждение и голосование в среду. Для его принятия в Палате представителей, состоящей из 435 членов, необходимо набрать около 218 голосов. В случае успешного голосования законопроект поступит на рассмотрение в Сенат.

Конгресс и Белый дом стараются, чтобы законопроект был одобрен до 5 июня. Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что ресурсы ее ведомства будут исчерпаны к этому сроку.

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite снижается на 1% в среду.

Как сообщалось, официальный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая снизился в мае до 48,8 пункта по сравнению с 49,2 пункта месяцем ранее, обновив минимум за пять месяцев.

Эксперты в среднем ожидали роста индикатора до 49,4 пункта, отмечает Trading Economics.

Значение индекса ниже отметки в 50 пунктов указывает на сокращение активности в промышленном секторе. Индикатор находится ниже данного уровня второй месяц подряд.

Активное снижение демонстрируют акции технологических и энергетических компаний, а также производителей потребительских товаров, включая Kunlun Tech (-1,6%), Zhongji Innolight (-3,5%), Contemporary Amperex (-1,3%), Longi Green Energy (-1,8%), Kweichow Moutai (-1,8%) и Wuliangye Yibin (-2,4%).

Гонконгский индекс Hang Seng падает на 2,9% и может завершить май обвалом на 9%.

Лидерами падения среди крупнейших компаний являются акции Meituan (SPB: 3690) и Alibaba Group Holding (SPB: BABA), дешевеющие на 5,8% и 3,4% соответственно.

Также снижаются котировки бумаг таких компаний как KE Holdings (-9,4%), ZTO Express (-7,9%), Prada Spa (-5,4%), Kuaishou Tech (-4,5%) и Wuxi Biologics (-3,8%).

Японский фондовый индекс Nikkei 225 потерял около 1,6%.

В среду стало известно, что розничные продажи в Японии в апреле увеличились на 5% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

Показатель вырос по итогам 14-го месяца подряд, однако темпы роста замедлились по сравнению с пересмотренным подъемом на 6,9% в марте. Аналитики в среднем ожидали более значительного повышения - на 7%, сообщает Trading Economics.

Тем временем промпроизводство в Японии в прошлом месяце снизилось на 0,4% относительно марта, показали предварительные данные. Показатель снизился впервые с января. В марте промпроизводство выросло на 1,1% по сравнению с февралем.

Цена акций Nippon Steel снижается на 1,8%, Sumitomo Metal - на 1,3%, Kobe Steel - на 1,7%, Inpex Corp. - на 1,6%, Eneos Holdings - на 1,4%.

Котировки бумаг Advantest, Tokyo Electron и Keyence опускаются на 1-2%.

Австралийский S&P/ASX 200 понизился на 1,4%.

Капитализация энергетических компаний Woodside Energy и Beach Energy снижается более чем на 2% из-за падения цен на нефть накануне.

Также негативную динамику демонстрируют акции горнодобывающих фирм, включая BHP Group (-1,7%), Fortescue Metals (-1,6%), Rio Tinto (-1,5%), Newcrest Mining (-0,3%) и Allkem (-0,5%).

Южнокорейский фондовый индекс KOSPI потерял 0,3%.

Стоимость акций Samsung Electronics уменьшилась на 1,2%, Hyundai Motor - на 0,3%.

Цены на нефть продолжают снижаться в среду после достижения минимумов за последний месяц накануне.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 мск в среду составляет $73,35 за баррель, что на $0,19 (0,26%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Во вторник эти контракты подешевели на $3,53 (4,6%), до $73,54 за баррель.

Цена фьючерсов на WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на $0,24 (0,35%), до $69,22 за баррель. По итогам прошлой сессии стоимость контрактов уменьшилась на $3,21 (4,4%), до $69,46 за баррель.

По данным Dow Jones Market Data, обе марки накануне закрылись на минимумах с 4 мая.

Внимание трейдеров по-прежнему направлено на ситуацию с потолком госдолга США. В среду ожидается голосование в Палате представителей по проекту соглашения, достигнутого президентом Джо Байденом и спикером нижней палаты Конгресса республиканцем Кевином Маккарти, после чего документ поступит на рассмотрение в Сенат.

Кроме того, рынок оценивает макроэкономические данные из Китая. Опубликованное в 4:30 мск официальное майское значение индекса менеджеров закупок (PMI) в перерабатывающей промышленности не оправдало прогноза аналитиков на уровне 49,4 пункта, снизившись до минимальных за пять месяцев 48,8 пункта с 49,2 пункта в апреле.

Слабая статистика усилила опасения замедления экономического роста в Китае, главном мировом импортере нефти, указывает Trading Economics.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
31 мая 2023 года 15:47
"БКС МИ" рекомендует держать акции Роснефти с прогнозной ценой 470 руб
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") рекомендует держать акции "Роснефти" с прогнозной стоимостью на уровне 470 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в комментарии аналитиков. "Результаты Роснефти за I квартал 2023 года по МСФО превысили прогнозы, и мы считаем их приятным сюрпризом для бумаг...    читать дальше
.
31 мая 2023 года 15:24
"Финам" с осторожностью оценивает перспективы цены акций Роснефти
"Финам" с осторожностью оценивает перспективы цены акций "Роснефти", прогнозная стоимость составляет 391,9 рубля за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании. "Отчетность эмитента за первый квартал 2023 года однозначно выглядит сильно - вклад первого квартала в полугодовые дивиденды...    читать дальше
.
31 мая 2023 года 15:02
Решение АЛРОСА о невыплате дивидендов за 2022г негативно для бумаг компании - SberCIB
Решение "АЛРОСА" о невыплате дивидендов за 2022г негативно для бумаг компании, отмечается в комментарии аналитиков SberCIB Investment Research. "Наблюдательный совет "АЛРОСА" рекомендовал годовому общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды за 2022 год. Эта новость негативна для бумаг...    читать дальше
.
31 мая 2023 года 14:41
"Газпромбанк Инвестиции" рекомендует покупать облигации Системы с потенциальной доходностью +11,07%
"Газпромбанк Инвестиции" рекомендует покупать облигации АФК "Система" с потенциальной доходностью +11,07% на апрель 2027 года, сообщается в комментарии инвестбанка. "Портфель компании широко диверсифицирован - в нем находятся активы из самых разных секторов. За счет этого финансовые показатели...    читать дальше
.
31 мая 2023 года 14:16
"БКС МИ" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Etalon
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Etalon с целевой ценой 110 руб. за бумагу, что предполагает потенциал роста 28% от текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании. "Опубликованные компанией операционные результаты за январь-апрель 2023 года...    читать дальше
.
31 мая 2023 года 13:53
SberCIB подтверждает рекомендацию "держать" для акций РусГидро
Аналитики SberCIB Investment Research подтверждают рекомендацию "держать" для акций "РусГидро" по итогам финансовой отчетности компании за 1К23, сообщается в комментарии. "Выручка (с учетом субсидий) увеличилась на 20,9% год к году до 156,8 млрд руб., скорректированная EBITDA - на 21,6% до 43,3...    читать дальше
.
31 мая 2023 года 13:32
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Block с целью $75,3
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Block Inc. с целью $75,3 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 28,5%, стоп-приказ: $54,9, говорится в комментарии инвестиционной компании. Аналитики отмечают, что в 2023 году в...    читать дальше
.
31 мая 2023 года 13:09
"КИТ Финанс Брокер" закрыл торговую идею: покупать акции Башнефти
"КИТ Финанс Брокер" досрочно закрыл торговую спекулятивную идею "покупать "префы" "Башнефти" с целевой ценой 1600 руб. за штуку", открытую 18 мая, в связи со снижением цен на нефть, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Дмитрия Баженова. "Мы приняли решение зафиксировать прибыль в...    читать дальше
.
31 мая 2023 года 12:45
Акции РусГидро сохраняют потенциал роста в текущем году - Freedom Finance Global
Акции "РусГидро" сохраняют потенциал роста в текущем году, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. "Компания "РусГидро" представила неаудированную консолидированную отчетность по МСФО за 1К23, зафиксировав в ней рост основных ключевых показателей. Чистая прибыль холдинга...    читать дальше
.
31 мая 2023 года 12:18
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций РусГидро
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций "РусГидро" с прогнозной стоимостью на уровне 0,92 рубля за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании. "Мы умеренно позитивно оцениваем результаты эмитента за январь-март 2023 года. Несмотря на рост долговой нагрузки, холдинг, как...    читать дальше
.
31 мая 2023 года 11:54
"БКС МИ" повысил прогнозную цену акций Eli Lilly до $470
Аналитики "БКС мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил прогнозную цену акций Eli Lilly and Co. с $400 до $470 за штуку, сохранив рекомендацию "покупать", сообщается в обзоре инвесткомпании. "Вместе с результатами за 1К23 менеджмент компании объявил о повышении прогнозов на 2023 год. Ожидается, что...    читать дальше
.
31 мая 2023 года 11:40
Рынок акций РФ утром продолжил снижение на внешнем негативе и возросших геополитических рисках
Москва. 31 мая. Рынок акций РФ утром в среду продолжил снижение на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры и дешевеющей нефти (Brent упала ниже $73 за баррель) на фоне слабой статистики из Японии и Китая, а также из-за возросших геополитических рисков. Индекс Мосбиржи откатился в район 2680 пунктов на фоне укрепления рубля.    читать дальше
.
31 мая 2023 года 11:36
Риски ослабления рубля до 81,5 руб./$1 в среду сохраняются - Банк "Санкт-Петербург"
ски роста курса пары доллар/рубль к уровню 81,5 руб./$1 на торгах в среду сохраняются, но дальнейшие перспективы ослабления национальной валюты выглядят ограниченными (в том числе на фоне вступления в четверг в силу ограничений на объемы FX операций в рамках продажи активов нерезидентов), говорится...    читать дальше
.
31 мая 2023 года 10:56
"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Splunk
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций лидера на рынке анализа логов Splunk Inc. на фоне улучшения прогнозов свободного денежного потока (FCF), сообщается в материале аналитиков. "У компании есть возможность выйти на чистую прибыль в 2024 году ввиду...    читать дальше
.
31 мая 2023 года 10:39
Инвестбанк Синара сохраняет рейтинг "покупать" для акций Роснефти
"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций "Роснефти" на фоне рекомендованных СД компании дивидендов, сообщается в обзоре банка. "Совет директоров "Роснефти" рекомендовал акционерам утвердить выплату финальных дивидендов за 2022 год в размере 18 руб. (доходность - 4%), что...    читать дальше
.
Страница 1 из 7
.
1
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.