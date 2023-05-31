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31 мая 2023 года 09:00

Рубль утром стабилен относительно доллара и юаня на фоне отсутствия ярких стимулов к движению

Москва. 31 мая. Доллар США и юань не демонстрируют ярко выраженной динамики на Московской бирже на старте торгов в среду, рубль не меняется на фоне отсутствия заметных стимулов к движению.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 81,1125 руб./$1 (-3,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 42,53 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени снизился на Московской бирже на 2,7 коп. - до 11,4 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", нацвалюта стабильна в поисках новых драйверов к движению. Внешний фон слабо негативен - нефтяные котировки продолжают слегка снижаться, мировые рынки капитала в основном в минусе. При этом участники внутреннего валютного рынка оценивают информацию ЦБ РФ о трендах, в которой говорится о возможности более быстрого ускорения годовой инфляции.

Растущий потребительский спрос и ослабление рубля могут способствовать повышению текущих темпов роста потребительских цен и более быстрому ускорению годовой инфляции, говорится в опубликованном во вторник бюллетене "О чем говорят тренды", который был подготовлен департаментом исследований и прогнозирования ЦБ РФ.

"В этом случае для обеспечения инфляции на уровне цели в 2024 году может потребоваться проведение более жесткой денежно-кредитной политики", - отмечают аналитики ЦБ.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $73,28 за баррель, что на 0,26% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена июльских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $69,23 за баррель, что на 0,32% ниже относительно итогового значения предыдущей сессии.

Американский рынок акций закрылся без единой динамики во вторник: Dow Jones слабо снизился, Nasdaq умеренно вырос и завершил торги на максимальной отметке за 10 месяцев, тогда как S&P 500 практически не изменился.

Президент США Джо Байден и спикер Палаты представителей Кевин Маккарти объявили о достижении принципиального соглашения об увеличении лимита на госзаимствования до конца 2024 года на минувших выходных. Однако в понедельник американские биржи были закрыты в связи с государственным праздником.

Некоторые аналитики с осторожностью оценивают перспективы одобрения сделки Конгрессом. Обеим палатам нужно проголосовать за соглашение до 5 июня, когда, по оценкам Минфина США, у правительства закончатся средства.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в среду показывают негативную динамику. Японский Nikkei 225 снижается на 1,24%, китайский CSI300 - на 1,1%, гонконгский Hang Seng - на 2,32%, южнокорейский Kospi - на 0,14%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 1,25%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 снижается на 0,24%.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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